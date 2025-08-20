オンワード樫山のレディスブランド「ICB（アイシービー）」は、ワコールが展開するファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」との初となるコラボレーションアイテムのカップインウェア2型を、8月27日に全国の「ICB」ショップ、公式通販サイト「オンワード・クローゼット」で発売する。

今回のコラボレーションは、“服を着こなすことを、もっと自由に、自分らしく楽しんでもらいたい”という両ブランドの共通の想いから生まれた。「OUR WACOAL」の下着の開発技術と、「ICB」の働く女性に向けたデザインを融合させ、カップ付きスクエアネックタンクトップとロングTシャツの2つのアイテムが誕生した。ベースとなるスクエアネックのタンクトップにカップ構造を組み合わせることで、快適さと着こなしやすさを両立させた。

タンクトップは、ストラップの幅や胸元の高さにこだわり、デコルテをあけてすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求した。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチがデザインのアクセントになっている。

ロングTシャツは、裾のデザインをラウンドカットした、ウエストイン・アウトどちらでも着こなしを楽しめるロングスリーブタイプのカップインウェア。「ICB」のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、秋口からは1枚で快適に過ごせる。

両アイテムともに、適度なハリ感のあるコットンリブ素材でからだにほどよくフィットし、やさしい肌ざわりで快適な着ごこちを提案する。幅広いシーズンのジャケットスタイルに対応し、デニムなどのカジュアルスタイルとも相性がよく、多彩なコーディネイトを楽しめる。



「カップインスクエアネックタンクトップ」

「カップインスクエアネックタンクトップ」は、スクエアネックのシャープなラインが特徴のカップインタンクトップ。ストラップの幅や胸元の高さにこだわり、デコルテをあけてすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求した。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチがデザインのアクセントになっている。「ICB」のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、夏には1枚でカジュアルに着こなすこともできる。



「カップインスクエアネックロングTシャツ」

「カップインスクエアネックロングTシャツ」は、裾のデザインをラウンドカットにし、ウエストイン・アウトどちらでも着こなしを楽しめるロングスリーブタイプのカップインウェア。スクエアカットの美しさや胸元の高さにこだわり、デコルテがすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求した。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチが、デザインのアクセントになっている。「ICB」のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、秋口からは1枚で快適に過ごせる。

［小売価格］

カップインスクエアネックタンクトップ：1万3200円

カップインスクエアネックロングTシャツ：1万6500円

（すべて税込）

［発売日］8月27日（水）

オンワード樫山＝https://www.onward.co.jp

ワコール＝https://www.wacoal.jp