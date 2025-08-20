ホテルニューグランドは、9月1日〜11月30日までの期間、初代総料理長サリー・ワイルから代々受け継がれてきた伝統のレシピを提供する「秋のオールドクラシックフェアI・II」を販売する。

スープ、メイン料理、デザートのコース仕立てで食べてもらう同フェアでは、選べるメイン料理を2種用意した。第一弾（9月1日〜10月15日）では、丁寧に揚げ焼きした仔牛肉にアンチョビやオリーブ、ケッパー、バターなどを使用した爽やかな味わいのソースを合わせたボリュームある一品を、魚料理は蒸し煮にした平目や茸、トマトのライスコロッケを、香り高いモリーユ茸のなめらかなクリームソースで用意した。



「秋のオールドクラシックフェアII」のメニュー

第二弾（10月16日〜11月30日）では、有頭海老に舌平目を巻き付け蒸し煮にし、甲殻類の旨味がたっぷり詰まったアメリカンソースと白ワインのソースを合わせ焼き上げた伝統の一品のほか、丸めたビーフにベーコンを巻き、グリーンペッパー香るクリーミーでコク深いソースが肉の美味しさを引き立てるジューシーな一皿を選べる。めぐる季節を感じながら味わうクラシックホテル伝統メニューの数々を、この機会にぜひ楽しんでほしい考え。

［販売概要］

期間：

秋のオールドクラシックフェアI 9月1日（月）〜10月15日（水）

秋のオールドクラシックフェアII 10月16日（木）〜11月30日（日）

価格：5000円〜（スープ・メイン・デザート・パンまたはライス ・コーヒーまたは紅茶／税金・サービス料）

提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ またはレストランリザベーション課 045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp