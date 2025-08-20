画像はカドコミ「その悪役貴族、ママヒロインが好きすぎる～真摯な努力で最強となり不遇な推しキャラ助けまくる～」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006213_S/episodes/KC_0062130000200011_E）より

【第19話後編】 8月20日 公開

KADOKAWAは8月20日、同社のコミック配信サイト「カドコミ」にてマンガ「その悪役貴族、ママヒロインが好きすぎる～真摯な努力で最強となり不遇な推しキャラ助けまくる～」第19話後編を公開した。

本作は、闇落ちルートしかない悪役貴族としてゲームの世界に転生した主人公が、大好きなママキャラたちを救うために奔走する姿を描いたマンガ。第19話後編では、ティエラママに赤ちゃんにされてしまうが、それはご褒美だったようで……。

なお、次回は8月27日更新予定。

【その悪役貴族、ママヒロインが好きすぎる】

ゲームに登場するママキャラたちは、全員がバッドエンドルートしかない、あまりにも不遇すぎるサブヒロインでした――。

「なんで……なんでこんなかわいいママが死ななきゃならないんだよぉおお！」

彼女たちの救済ルートを求めるも、叶わず落胆の日々を送っていた主人公。

だが、ある日突然このゲーム世界に転生することに。

……ただし、闇落ちルートしかない悪役貴族として。

ゲームのママキャラが好きすぎる男の、彼女たち（と自分）を救うための起死回生の日々が、そして、ふくよかなるハーレム生活が幕を開ける！！！！