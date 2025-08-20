ゼブラは、ロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi！ Mckee」がデザインされた「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」を、9月8日から全国文具取扱店で、数量限定発売する。

「ハイマッキー」から生まれたキャラクター「Hi！ Mckee」は、特長的なフォルムを活かしたデザインで、「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」という好奇心旺盛なキャラクター。今回は、そのデザインの12色セットをオリジナルボックス仕様で数量限定発売する。文化祭のポスターづくりなど大人数での創作にぴったりな、取り出しやすく片づけやすいボックスとなっている。





商品特長は、インク色ごとに異なるキャラクターのポーズが印刷されており、選ぶたびに多彩な出会いが楽しめる。キャラクターが散りばめられたオリジナルボックスはペンスタンドとして使え、デスク上に置いても見た目が楽しく、必要なときにすぐ取り出せる利便性も備えている。カラフルな12色と遊び心あるデザインが、日常の「書く・描く」をもっと自由に、もっと創造的に広げる限定セットになっている。

［小売価格］

ハイマッキー12色オリジナルボックスセット：2376円

油性マーカー単品：198円

（すべて税込）

［発売日］9月8日（月）

ゼブラ＝https://www.zebra.co.jp