◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント プロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

３週ぶりの実戦となる石川遼（カシオ）は開幕前日のプロアマ戦でインコース９ホールをラウンド。この２週間は、２２位だったリシャール・ミル・チャリティーで距離感にズレがあったウェッジなど、短いクラブを中心に調整してきた。

今季開幕から出場８試合でトップ１０がない。「すごい悪いわけではないので、難しいところ。かみ合わないところはあるが、運がないということは全然ない。どちらかというと、すごく調子が悪いというわけでもない。１５０ヤード以内、１００ヤード前後から２回で上がれる回数が今年はちょっと少ない」と、ここまでの戦いを振り返った。

「自分の手応えのある内容で結果がついてくる。そこの２つが重なってこそ初めて意味がある」と語り、「自分のゴルフをしっかりしていけば上位に行けるんじゃないかなと思うので、最後までしっかり準備をしたい」。今大会も自分と向き合い、やるべきことを積み上げていく。

予選ラウンドは昨季賞金王で今季国内初出場の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）と同組に入った。昨年の米ツアー２次予選会でも同じ組だった。「Ｑスクール（予選会）で一緒に回って、ものすごいファイトというか、ガッツを見させてもらった。本当に応援しているし楽しみ」。初日の２１日は午前７時４５分に、インコースからスタートする。