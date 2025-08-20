主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
日経225ミニ 9月限 463( 463)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 9月限 751( 751)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 832( 482)
12月限 33( 19)
TOPIX先物 9月限 117( 49)
日経225ミニ 9月限 67170( 27104)
10月限 170( 68)
11月限 8( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 490( 244)
12月限 12( 10)
日経225ミニ 9月限 38656( 19428)
10月限 119( 69)
11月限 6( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 119( 119)
12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 3892( 3892)
10月限 98( 98)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 271( 271)
12月限 33( 33)
TOPIX先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 9月限 19670( 19670)
10月限 19( 19)
11月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
日経225ミニ 9月限 463( 463)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 9月限 751( 751)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 832( 482)
12月限 33( 19)
TOPIX先物 9月限 117( 49)
日経225ミニ 9月限 67170( 27104)
10月限 170( 68)
11月限 8( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 490( 244)
12月限 12( 10)
日経225ミニ 9月限 38656( 19428)
10月限 119( 69)
11月限 6( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 119( 119)
12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 3892( 3892)
10月限 98( 98)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 271( 271)
12月限 33( 33)
TOPIX先物 9月限 13( 13)
日経225ミニ 9月限 19670( 19670)
10月限 19( 19)
11月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース