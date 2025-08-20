　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 463(　　 463)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 751(　　 751)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 832(　　 482)
　　　　　 　 　12月限　　　　　33(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 117(　　　49)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 67170(　 27104)
　　　　　 　 　10月限　　　　 170(　　　68)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 490(　　 244)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　10)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 38656(　 19428)
　　　　　 　 　10月限　　　　 119(　　　69)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3892(　　3892)
　　　　　 　 　10月限　　　　　98(　　　98)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 271(　　 271)
　　　　　 　 　12月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 19670(　 19670)
　　　　　 　 　10月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース