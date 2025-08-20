主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2934( 1558)
12月限 400( 0)
TOPIX先物 9月限 3881( 471)
12月限 1500( 0)
日経225ミニ 9月限 5475( 5351)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 610( 503)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 1200( 1200)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 983( 391)
TOPIX先物 9月限 390( 361)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 831( 770)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1444( 742)
12月限 500( 0)
日経225ミニ 9月限 3700( 3698)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 566( 366)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 2065( 2065)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2539( 1703)
12月限 210( 162)
TOPIX先物 9月限 146( 0)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 9月限 107982( 43906)
10月限 344( 144)
11月限 49( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1089( 589)
12月限 60( 48)
日経225ミニ 9月限 54272( 27090)
10月限 156( 68)
11月限 14( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4( 4)
日経225ミニ 9月限 5056( 5056)
10月限 130( 130)
11月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 606( 606)
12月限 82( 82)
日経225ミニ 9月限 26445( 26445)
10月限 54( 54)
11月限 34( 34)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
