　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2934(　　1558)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3881(　　 471)
　　　　　 　 　12月限　　　　1500(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5475(　　5351)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 610(　　 503)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1200(　　1200)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 983(　　 391)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 390(　　 361)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 831(　　 770)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1444(　　 742)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3700(　　3698)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 566(　　 366)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2065(　　2065)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2539(　　1703)
　　　　　 　 　12月限　　　　 210(　　 162)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 146(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 9月限　　　107982(　 43906)
　　　　　 　 　10月限　　　　 344(　　 144)
　　　　　 　 　11月限　　　　　49(　　　11)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1089(　　 589)
　　　　　 　 　12月限　　　　　60(　　　48)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 54272(　 27090)
　　　　　 　 　10月限　　　　 156(　　　68)
　　　　　 　 　11月限　　　　　14(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5056(　　5056)
　　　　　 　 　10月限　　　　 130(　　 130)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 606(　　 606)
　　　　　 　 　12月限　　　　　82(　　　82)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 26445(　 26445)
　　　　　 　 　10月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　11月限　　　　　34(　　　34)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース