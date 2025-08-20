JO1、10thシングル「Handz In My Pocket」発売決定！グループ初のメンバー別ソロジャケット盤も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、10thシングル「Handz In My Pocket」を10月22日にリリースすることが決定。イメージポスターも公開された。

今作のキャッチコピーは、「You‘ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」。

隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性――。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

「ポケットの中」は単なる空間ではなく、そこには自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められた作品となっている。

商品形態は、全14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）で発売。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様となっている。

なお、各店での予約受付が8月20日18時から開始となった。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

「Handz In My Pocket」特設ページ

https://jo1.jp/feature/handzinmypocket

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/