外国証券 先物取引高情報まとめ（8月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5532( 5496)
12月限 70( 70)
TOPIX先物 9月限 9179( 9179)
日経225ミニ 9月限 120405( 120405)
10月限 1752( 1752)
11月限 13( 13)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4089( 4089)
12月限 55( 55)
TOPIX先物 9月限 5985( 5985)
日経225ミニ 9月限 57490( 57490)
10月限 663( 663)
11月限 31( 31)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 857( 857)
日経225ミニ 9月限 475( 475)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 347( 277)
TOPIX先物 9月限 1171( 1115)
日経225ミニ 9月限 4353( 4353)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 413( 368)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 1556( 1556)
日経225ミニ 9月限 5206( 5206)
10月限 39( 39)
11月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 319( 319)
TOPIX先物 9月限 695( 695)
日経225ミニ 9月限 1210( 1202)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 644( 644)
12月限 26( 26)
TOPIX先物 9月限 1607( 1607)
日経225ミニ 9月限 13770( 13770)
10月限 23( 23)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 113( 113)
TOPIX先物 9月限 247( 247)
日経225ミニ 9月限 746( 746)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19( 0)
TOPIX先物 9月限 491( 491)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 28)
TOPIX先物 9月限 326( 326)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 10月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5532( 5496)
12月限 70( 70)
TOPIX先物 9月限 9179( 9179)
日経225ミニ 9月限 120405( 120405)
10月限 1752( 1752)
11月限 13( 13)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4089( 4089)
12月限 55( 55)
TOPIX先物 9月限 5985( 5985)
日経225ミニ 9月限 57490( 57490)
10月限 663( 663)
11月限 31( 31)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 857( 857)
日経225ミニ 9月限 475( 475)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 347( 277)
TOPIX先物 9月限 1171( 1115)
日経225ミニ 9月限 4353( 4353)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 413( 368)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 1556( 1556)
日経225ミニ 9月限 5206( 5206)
10月限 39( 39)
11月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 319( 319)
TOPIX先物 9月限 695( 695)
日経225ミニ 9月限 1210( 1202)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 644( 644)
12月限 26( 26)
TOPIX先物 9月限 1607( 1607)
日経225ミニ 9月限 13770( 13770)
10月限 23( 23)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 113( 113)
TOPIX先物 9月限 247( 247)
日経225ミニ 9月限 746( 746)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19( 0)
TOPIX先物 9月限 491( 491)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 28)
TOPIX先物 9月限 326( 326)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 10月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース