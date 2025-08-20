　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5532(　　5496)
　　　　　 　 　12月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9179(　　9179)
日経225ミニ　 　 9月限　　　120405(　120405)
　　　　　 　 　10月限　　　　1752(　　1752)
　　　　　 　 　11月限　　　　　13(　　　13)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4089(　　4089)
　　　　　 　 　12月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5985(　　5985)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 57490(　 57490)
　　　　　 　 　10月限　　　　 663(　　 663)
　　　　　 　 　11月限　　　　　31(　　　31)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 857(　　 857)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 475(　　 475)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 347(　　 277)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1171(　　1115)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4353(　　4353)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 413(　　 368)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1556(　　1556)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5206(　　5206)
　　　　　 　 　10月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 319(　　 319)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 695(　　 695)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1210(　　1202)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 644(　　 644)
　　　　　 　 　12月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1607(　　1607)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13770(　 13770)
　　　　　 　 　10月限　　　　　23(　　　23)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 113(　　 113)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 247(　　 247)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 746(　　 746)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　19(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 491(　　 491)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　40(　　　28)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 326(　　 326)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　10(　　　10)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

