　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 29649(　 28403)
　　　　　 　 　12月限　　　　 369(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 26487(　 25809)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　296742(　296742)
　　　　　 　 　10月限　　　　4419(　　4419)
　　　　　 　 　11月限　　　　　63(　　　63)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17491(　 16297)
　　　　　 　 　12月限　　　　1413(　　 413)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19385(　 19180)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 9月限　　　141255(　141255)
　　　　　 　 　10月限　　　　3322(　　3322)
　　　　　 　 　11月限　　　　 129(　　 129)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2290(　　1396)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 296(　　 296)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7018(　　7018)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5273(　　3084)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6484(　　3277)
　　　　　 　 　12月限　　　　1200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4697(　　4617)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4221(　　2547)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6291(　　4963)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 12284(　 12284)
　　　　　 　 　10月限　　　　　39(　　　39)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2282(　　2218)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3968(　　3416)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7569(　　7567)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2628(　　2579)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4929(　　4779)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 32340(　 32340)
　　　　　 　 　10月限　　　　　81(　　　81)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 616(　　 573)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 574(　　 574)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4051(　　1975)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1200(　　1078)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 256(　　 256)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

