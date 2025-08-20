外国証券 先物取引高情報まとめ（8月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 29649( 28403)
12月限 369( 69)
TOPIX先物 9月限 26487( 25809)
12月限 400( 0)
日経225ミニ 9月限 296742( 296742)
10月限 4419( 4419)
11月限 63( 63)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17491( 16297)
12月限 1413( 413)
TOPIX先物 9月限 19385( 19180)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 9月限 141255( 141255)
10月限 3322( 3322)
11月限 129( 129)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2290( 1396)
TOPIX先物 9月限 296( 296)
日経225ミニ 9月限 7018( 7018)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5273( 3084)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 6484( 3277)
12月限 1200( 0)
日経225ミニ 9月限 4697( 4617)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4221( 2547)
12月限 400( 0)
TOPIX先物 9月限 6291( 4963)
12月限 500( 0)
日経225ミニ 9月限 12284( 12284)
10月限 39( 39)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2282( 2218)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 3968( 3416)
日経225ミニ 9月限 7569( 7567)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2628( 2579)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 4929( 4779)
日経225ミニ 9月限 32340( 32340)
10月限 81( 81)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 616( 573)
TOPIX先物 9月限 574( 574)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4051( 1975)
TOPIX先物 9月限 1200( 1078)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 256( 256)
日経225ミニ 10月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
