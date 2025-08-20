「日経225オプション」9月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
三菱UFJeスマート 40( 40)
楽天証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SBI証券 60( 22)
インタラクティブ証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
SBI証券 20( 18)
楽天証券 17( 17)
UBS証券 16( 16)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ビーオブエー証券 300( 0)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
SBI証券 30( 10)
フィリップ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
三菱UFJeスマート 40( 40)
楽天証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SBI証券 60( 22)
インタラクティブ証券 7( 7)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
SBI証券 20( 18)
楽天証券 17( 17)
UBS証券 16( 16)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ビーオブエー証券 300( 0)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
SBI証券 30( 10)
フィリップ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース