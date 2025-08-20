　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 861(　 461)
JPモルガン証券　　　　　　　　 147(　 147)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 168(　　68)
ソシエテジェネラル証券　　　　 260(　　60)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 119(　　41)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　40(　　40)
楽天証券　　　　　　　　　　　　39(　　39)
ビーオブエー証券　　　　　　　　37(　　37)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　34(　　34)
松井証券　　　　　　　　　　　　31(　　31)
東海東京証券　　　　　　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　 8)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　23(　　23)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　60(　　60)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 354(　 254)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　80(　　80)
ソシエテジェネラル証券　　　　　56(　　56)
JPモルガン証券　　　　　　　　　45(　　45)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　27)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 128(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　12(　　12)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 9(　　 9)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
JPモルガン証券　　　　　　　　　26(　　26)