「日経225オプション」9月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 861( 461)
JPモルガン証券 147( 147)
BNPパリバ証券 168( 68)
ソシエテジェネラル証券 260( 60)
SBI証券 119( 41)
UBS証券 40( 40)
楽天証券 39( 39)
ビーオブエー証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 34( 34)
松井証券 31( 31)
東海東京証券 15( 15)
インタラクティブ証券 8( 8)
安藤証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
JPモルガン証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
JPモルガン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 13( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 354( 254)
BNPパリバ証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
JPモルガン証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 27( 27)
SBI証券 128( 24)
楽天証券 18( 18)
松井証券 13( 13)
三菱UFJ証券 12( 12)
みずほ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
ゴールドマン証券 9( 9)
フィリップ証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
JPモルガン証券 26( 26)
