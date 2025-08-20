「日経225オプション」9月限コール手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 10( 8)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
