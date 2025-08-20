　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 104(　 104)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　37)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 270(　 170)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　76(　　76)
ソシエテジェネラル証券　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　25)
大和証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　 101)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
JPモルガン証券　　　　　　　　　32(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 469(　 319)
シティグループ証券　　　　　　 120(　 120)