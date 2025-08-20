「日経225オプション」9月限コール手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 20( 8)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 270( 170)
BNPパリバ証券 76( 76)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
SBI証券 39( 25)
大和証券 25( 25)
楽天証券 14( 14)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
JPモルガン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
JPモルガン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 469( 319)
シティグループ証券 120( 120)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 20( 8)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 270( 170)
BNPパリバ証券 76( 76)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
SBI証券 39( 25)
大和証券 25( 25)
楽天証券 14( 14)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
JPモルガン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
JPモルガン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 469( 319)
シティグループ証券 120( 120)