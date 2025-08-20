元NGT48・荻野由佳、妊娠中のマタニティフォトを公開！「元気な赤ちゃん産んで下さいね」
元NGT48のメンバー・荻野由佳が自身のInstagramを更新。夫とのマタニティフォトを公開した。荻野は、「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」と報告。続けて、「この10ヶ月間、本当にあっという間で、特に夏場の臨月は本当に大変で、、体調的には苦しい事の方が多かったけど、毎回の検診で元気な姿を見せてくれて日々お腹で感じる胎動が私の全ての生きがいになっていました！」と自身の現在の心境を述べた。
また、両親からのサポートにも感謝し、「最近は両親が、もうたくさん荷物を送ってくれていて毎朝のようにインターホンがなります笑」と明かした。さらに、「インスタストーリーもまだ分からないことだらけの妊婦生活のことが多くなってきてしまっていますが、、先輩ママさんパパさんや、今一緒に妊婦生活を頑張っている方からのメッセージ アドバイスがありがたい事にとても多く、励みになっています…感謝です！( т т )」とコメント。
この投稿にファンからは「めっちゃ素敵ですよ」「出産頑張ってね」「いよいよママになるんだね」「元気な赤ちゃん産んで下さいね」といった多くの温かいコメントが寄せられた。
また、両親からのサポートにも感謝し、「最近は両親が、もうたくさん荷物を送ってくれていて毎朝のようにインターホンがなります笑」と明かした。さらに、「インスタストーリーもまだ分からないことだらけの妊婦生活のことが多くなってきてしまっていますが、、先輩ママさんパパさんや、今一緒に妊婦生活を頑張っている方からのメッセージ アドバイスがありがたい事にとても多く、励みになっています…感謝です！( т т )」とコメント。
この投稿にファンからは「めっちゃ素敵ですよ」「出産頑張ってね」「いよいよママになるんだね」「元気な赤ちゃん産んで下さいね」といった多くの温かいコメントが寄せられた。