¸µBIGBANG¡¦T.O.P¡¢ÊÆ¼ø¾Þ¼°¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤òµ¡¤Ë´°Á´Éüµ¢¤«

ÂçËãÁûÆ°¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀBIGBANG½Ð¿È¤ÎT.O.P¡Ê¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¿ë¤ËÉüµ¢¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛT.O.P¤¬¸ì¤ë¡ÖÌôÊªÃæÆÇ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÌòºî¤ê
8·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç½°Ê¸²½¼ø¾Þ¼°¡Ö2025¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼TV¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤¬·×6ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢T.O.P¤Ï¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
T.O.P¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤ÇÌôÊªÃæÆÇ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥Î¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥·¡¼¥º¥óÆâ¤Ç¥¤¥à¡¦¥·¥ï¥ó±é¤¸¤ë¡Ö¥ß¥ç¥ó¥®¡×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÂçËãÁûÆ°¤Ç°úÂàÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿T.O.P¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀ®¸ùÅª¤ÊÉüµ¢¤È¸À¤¨¤ë¡£2016Ç¯10·î¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÂçËã»ÈÍÑÍÆµ¿¤Ë¤è¤êÄ¨Ìò10¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤ÇÅÅ·âÅª¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ËÂ³¤¡¢ºîÉÊ¸ø³«¸å¤Ë¤Ï±éµ»ÎÏ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¿È¿¶¤ê¤ä¸ýÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò·ç¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÂçËãÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿T.O.P¤Ë¡¢ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÀ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖT.O.P¤¬¤¢¤¨¤ÆÏÀÁè¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤À¡×¤È¤Î¸«Êý¤ä¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤à¤·¤íÂç½°¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËT.O.P¤ÏÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÏÀÁè¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£T.O.P¤Ï¡Ö¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Õºá¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¡¢µö¤·¤òÀÁ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¤ÏÀ¤Ï¼¡Âè¤ËÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2¸ø³«»þ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿T.O.P¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTUDUM 2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Netflix´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥¨¥·¥à¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿T.O.P¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£T.O.P¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÄ£Á°¤Î¥½¥¦¥ë¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö°ÎÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¸ø³«Ä¾¸å¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿T.O.P¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ´ë¶ÈÉ¾È½¸¦µæ½ê¤¬7·î16Æü¤«¤é8·î16Æü¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï32°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÀ¤â·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù°Ê³°¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÆ°¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤Ï´°Á´¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£