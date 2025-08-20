赤楚衛二は「すごく礼儀正しくて」共演女優が気遣い絶賛【近畿地方のある場所について】
【モデルプレス＝2025/08/20】俳優の赤楚衛二が20日、都内で開催された映画 「近畿地方のある場所について」大ヒット舞台挨拶に出席。気遣いについて明かされる場面があった。
【写真】赤楚衛二の気遣いを絶賛した女優
本作で共演していた女優の菅野美穂は、赤楚について「エレベーターで必ずレディファーストしてくれる」と称賛し、「すごく礼儀正しくて。本当にいろいろとありがとうございました」と感謝した。
また、物語になぞらえ「この世で1番怖いもの」を問われた赤楚は「ずっと一貫しているんですけど、虫が怖いです」と返答。「大丈夫じゃなくなっていくんですよね。不思議なことに。セミとかも昔は捕まえられましたけど、今は触りたくもないし。あと、カブトムシとかも昔はカッコいいなと思いましたけど、今は羽音ですら恐怖を感じたり」と明かし、「何を考えているか分からないっていうのが、1番怖いというか。猫とか犬とかはすごく分かりやすくて。獰猛な犬種でも可愛らしさは感じるんですけど、虫は本当に分からない」と語った。
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】赤楚衛二の気遣いを絶賛した女優
◆菅野美穂、赤楚衛二を絶賛
本作で共演していた女優の菅野美穂は、赤楚について「エレベーターで必ずレディファーストしてくれる」と称賛し、「すごく礼儀正しくて。本当にいろいろとありがとうございました」と感謝した。
◆菅野美穂＆赤楚衛二、新感覚“場所ミステリー”でW主演
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】