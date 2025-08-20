人気歌い手・luzさん死去 所属事務所が公表「関係者一同、深い悲しみに暮れております」【全文】
【モデルプレス＝2025/08/20】歌い手のluzさん（本名：帯刀光司）が亡くなったことがわかった。32歳だった。8月20日、公式X（旧Twitter）を通じて発表された。
【写真】人気歌い手、最期のSNS投稿
公式Xでは「訃報のお知らせ」とし、「弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
葬儀については「ご遺族の意向により近親者のみにて執り行われる予定です」とし、「ご遺族のご意向を尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
また、8月31日に品川インターシティホールで開催を予定していたイベント「luz ANNIVERSARY LIVE『XV（フィフティーン）』」は開催中止と報告。「チケットの払い戻し等今後の対応につきましては、後日、ご購入時にご登録いただいたメールアドレスへご案内をお送りします。改めてファンの皆様、関係者の皆様には、大変ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」としている。
luzさんは1993年7月23日生まれ。ソーシャルミュージックシーン発の男性アーティスト。2010年に動画共有サイトに動画を初投稿し、活動を開始。絵師・動画師のRAHWIA、ボカロPの奏音69と結成したクリエイターユニット・Royal Scandalとしても活躍した。（modelpress編集部）
【訃報のお知らせ】
弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。
生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により近親者のみにて執り行われる予定です。
ご遺族のご意向を尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年8月20日
株式会社ESPERANZA
代表取締役 市橋秀幸
