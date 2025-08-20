去年より1600円高く 石川県産米トップ切って｢ゆめみづほ｣販売開始 この価格に生産者｢悩ましいところ｣
石川県産米のトップを切って、早生品種「ゆめみづほ」の新米が、20日から金沢市内の店頭に並びました。気になる価格は…
「新米のゆめみづほ、本日より販売いたしております」
20日から販売が始まったゆめみづほの新米。
石川県が独自に開発した早生品種のコメで、“甘味、粘り、香り”の三拍子そろったブランド米です。
店頭に並べられた5キロのコメ。
気になる価格は…
山下 実々 記者：
「店頭に並んだこちらの新米価格は、税抜き4280円となっています」
去年と比べて1600円の値上がりです。
店頭には、3000円台のブレンド米も引き続き販売されていますが、やはり、新米を楽しみにしていたという人も…
買い物客：
「やっぱり銘柄米の新米のゆめみづほは、毎年買っているので」
「やっぱり(新米)待ってますから食べますけど、去年から比べたらやっぱり高い」
どんたく・能 裕一郎 さん：
「去年に比べると高いですけど、新米前の価格とは、ほぼ変わらない価格となっております」
一方、この新米の価格について、コメづくりの生産現場は…
農業組合法人Оne・宮野 義隆 さん：
「シンプルに高いですよね。う～ん、悩ましいところだなと思っています」
こちらの農業法人では、ここ5年間で燃料代や機械類などにかかるコストは、約2割増加。
さらにことしは、猛暑が続いたかと思えば一転、大雨に襲われたりと、水の管理に例年以上に、時間もコストもかかったコメ作りになりました。
農業組合法人Оne・宮野 義隆 さん：
「僕らの経費もやっぱり上がっていってるっていうこともご理解いただいて、継続して僕らも一生懸命やっていきたいと思ってますので、バランスの取れた価格っていうところを、模索していかなくちゃいけないんじゃないかなと」
9月からは主力のコシヒカリなどが順次出荷され、本格的な新米の季節を迎えますが、今後も価格の動向が注目されます。