「ZIP！」旅するエプロン・伊藤楽、美人妻顔出し 娘の100日祝い＆お食い初めショットに反響「3人とも可愛すぎる」「温かい家庭」
【モデルプレス＝2025/08/20】日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金／あさ5時50分〜）の人気コーナー「旅するエプロン〜30秒のごちそう〜」レギュラーの伊藤楽が8月19日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ZIP！」レギュラー俳優、外国人妻顔出し
伊藤は「100日祝い＆お食い初め」と娘の成長を祝う特別な日を報告。「MYファミリーと娘のお祝いワッショイワッショイ」と娘を抱っこしながら妻と仲睦まじく並んだ家族3ショットを公開し、温かい家庭の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せ家族」「3人とも可愛い」「おめでとうございます」「理想的」「温かい家庭」といったコメントが寄せられている。
伊藤は、1995年1月22日生まれ、神奈川県出身。「旅するエプロン〜30秒のごちそう〜」レギュラーのほか、シンガーソングライター、俳優としても活動している。2024年12月27日放送の「ZIP！」で一般女性との結婚、2025年5月に第1子の誕生を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ZIP！」レギュラー俳優、外国人妻顔出し
◆伊藤楽、家族ショット公開
伊藤は「100日祝い＆お食い初め」と娘の成長を祝う特別な日を報告。「MYファミリーと娘のお祝いワッショイワッショイ」と娘を抱っこしながら妻と仲睦まじく並んだ家族3ショットを公開し、温かい家庭の様子を披露した。
伊藤は、1995年1月22日生まれ、神奈川県出身。「旅するエプロン〜30秒のごちそう〜」レギュラーのほか、シンガーソングライター、俳優としても活動している。2024年12月27日放送の「ZIP！」で一般女性との結婚、2025年5月に第1子の誕生を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】