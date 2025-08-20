中川翔子、初めて作った手料理公開「真似したい」「キャベツたっぷりで健康的」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの中川翔子が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの生姜焼きを公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子「美味しそう」と話題の手料理
中川は「多分生姜焼き初めて作ったかな？米粉まぶしてから焼いたら柔らかいおいしい！」とつづり、手作りの生姜焼きを公開。皿に盛り付けられたキャベツについては「キャベツ千切り自分でやったらめちゃくちゃ太くてびっくりしました」としている。
この投稿に、ネット上では「米粉まぶすの真似したい」「美味しそうすぎる」「いつも手料理すごい」「千切り難しいですよね」「キャベツたっぷりで健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中川翔子「美味しそう」と話題の手料理
◆中川翔子、手作り生姜焼き公開
中川は「多分生姜焼き初めて作ったかな？米粉まぶしてから焼いたら柔らかいおいしい！」とつづり、手作りの生姜焼きを公開。皿に盛り付けられたキャベツについては「キャベツ千切り自分でやったらめちゃくちゃ太くてびっくりしました」としている。
この投稿に、ネット上では「米粉まぶすの真似したい」「美味しそうすぎる」「いつも手料理すごい」「千切り難しいですよね」「キャベツたっぷりで健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】