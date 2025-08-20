Ê¿¶Ñ¾èµÒÀé¿ÍÌ¤Ëþ¤Ï12¶è´Ö¡¡JR¶å½£¡¢Â¸ÇÑÌÜ°Â¤Ë³ºÅö
¡¡JR¶å½£¤Ï20Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë¤¬Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿11Ï©Àþ12¶è´Ö¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Ä¶ÈÂ»±×¤ÏÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤Ï»ö¶È¼Ô¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬Â¸ÇÑ¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÎÀßÃÖÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Ï©Àþ12¶è´Ö¤ÎÀÖ»ú³Û¤ÏÃ±½ã¹ç»»¤Ç¡¢·×Ìó39²¯3200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Í¢Á÷Ì©ÅÙ¤¬°ìÈÖÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤Î216¿Í¤Ç¡¢JR¤¬È¯Â¤·¤¿1987Ç¯ÅÙ¤«¤é77¡ó¸º¤Ã¤¿¡£ÀÖ»ú³Û¤ÏÆüÆîÀþ¤ÎÅÄµÈ¡½ÌýÄÅ´Ö¤¬6²¯5600Ëü±ß¤ÈºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£