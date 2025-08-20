兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発を巡り、告発者の私的情報が県議に漏えいしたとされる問題で、神戸地検は２０日、斎藤氏と片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長に対する地方公務員法（守秘義務）違反容疑の告発状を受理した。

告発した神戸学院大の上脇博之教授の代理人弁護士が明らかにした。地検は、刑事責任を追及するかどうか慎重に捜査する。

告発状では、斎藤氏は昨年４月上旬頃、県庁内で前県西播磨県民局長（昨年７月に死亡）の私的情報の報告を受けた際、議会の執行部に知らせておくよう井ノ本氏に指示したとしている。井ノ本氏は同月中に県議３人に漏えいし、片山氏は漏えいを容認したとしている。

県の第三者委員会は今年５月、井ノ本氏が県議３人に情報を漏らしたと認定し、斎藤氏や片山氏の指示だった可能性が高いとする調査報告書を公表した。

斎藤氏はこれまで「指示はしていない」と否定。調査報告書の公表後、井ノ本氏は「業務行為が情報漏えいと評価され、誠に残念」、片山氏は「（議会への）必要な範囲の根回しで適正な業務」とコメントした。