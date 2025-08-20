Snow Manの向井康二に“タイ仕事”が急増している。

「タイで放送されて、日本では『Lemino』で配信されている全編タイ語のドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス⁉〜』で、タイの人気俳優とW主演を務めています。さらに、10月31日に公開される日本とタイの共同制作の映画『（LOVE SONG）』では、森崎ウィンとW主演を務めるなど“日タイの架け橋”的存在になりつつありますね」（アイドル誌ライター、以下同）

向井がタイで活躍しているのはなぜか。

「向井さんは母親がタイ人で、生まれた場所もタイなんです。幼いころからタイの国技であるムエタイを習っており、旧ジャニーズ事務所に入所するきっかけになりました。こうしたルーツが生かされているのではないでしょうか」

また、奈良県出身であることから、

「関西育ちとして培ったセンスで、バラエティー番組にも引っ張りだこ。例えば、フジテレビ系の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』では、『マッサマン』というヒーローに扮して人気を集めています。さらに、8月30日には日本テレビ系の『24時間テレビ』の“裏”で『ドッキリGP』が放送されるのですが、そこにもマッサマンが登場するそうです」

個人での仕事に加えて、グループでの音楽番組やレギュラー番組などの活動もあるため、超多忙を極める向井。そんな中でも仲間のことを思って……。

『おそ松さん』第2弾に向井も出演へ

「2022年にSnow Manが主演を務めて大ヒットした映画『おそ松さん』の第2弾が2026年に公開されます。今回は、新たにAぇ！ groupと関西ジュニアの西村拓哉さんが主演を務めるのですが、向井さんも“前作からの先輩キャスト”として出演するそうです」（テレビ局関係者、以下同）

これについて、配給の東宝に問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

「向井さんは、Snow Manに加入する前は長年、関西ジュニアとして活動していました。後輩たちからも頼られており、リーダー的存在に。関西ジュニアには“家族”のような特有の空気感や絆があり、現在のAぇ！ groupのメンバーとは、先輩後輩でありながら、同世代として同じステージに立って苦楽を共にしてきました。どんなに忙しくても“関西の後輩”のためならひと肌脱ぎたかったのではないでしょうか」

関西出身のメンバーにとって、向井は真のヒーローなのかも!