ユーチューバーでタレントのフワちゃんの近況を、友人の芸人が明かした。

２０日の生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）に、お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎（３５）がゲスト出演。ロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが、自身のＸ（旧ツイッター）で「メンタル少しまいっています」などと告白し、アニメの劇中歌の盗作をほのめかしファンに反論され炎上した影響ではという話題になった。

するとＭＣの垣花正が「ちなみに、フワちゃんもね、ＳＮＳでちょっといろいろあったことが…。フワちゃんと森本さんって仲いいんですよね」とおもむろに切り出した。

森本が「あぁ、だいぶ仲いいです」と明かすと、黒船特派員の小原ブラスは「それ言っていいの？」とツッコんだ。森本は「いや、もう言わざるを得ないでしょう。垣花さんがしゃべり出しちゃったもん」と苦笑。

「それ言われて、大丈夫なのかな」と慌てる垣花に、森本は「全然大丈夫です。定期的にご飯行ってますし。先週一緒にシーシャ（水タバコ）行きました」と答えた。

「元気してる？」と小原に聞かれ、「元気してますよ。元気です。メチャクチャ元気です。ご心配なさらず、はい」とフワちゃんの近況を報告した。

フワちゃんは昨年８月、ピン芸人・やす子を誹謗中傷するＸ投稿が物議を醸し、芸能活動を休止した。ちなみに森本によると「吸ったシーシャのフレーバー、綿あめです」とのこと。