「なんて癒しの光景」菊地亜美、娘たちとおそろいパジャマでの添い寝を公開！ 「パパもお揃い？」
タレントの菊地亜美さんは8月20日、自身のInstagramを更新。娘たちと添い寝をする様子を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「3人お揃いのパジャマ可愛い」「パパもお揃い？」「癒しの朝ですね」「なんて癒しの光景」「
かわいい」「幸せな光景すぎます」などの声が寄せられました。
「3人お揃いのパジャマ可愛い」菊地さんは、1枚の写真を投稿。長女、次女と3人でおそろいのハート柄パジャマを着用した姿で、添い寝をする様子が写っています。子どもの横に寝転がる菊地さんの表情はとても幸せそうで、非常にほのぼのとした親子の光景です。
「夫のTシャツを借りパク」長女とのツーショットも公開6日の投稿では、長女とのツーショットを公開した菊地さん。「夫のTシャツを借りパク」と、着用しているTシャツは夫のものであることも明かしています。ファンからは「同じママなのに本当に本当に！美しくて尊敬です」「子育て頑張ってますね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)