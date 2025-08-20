体温超えの暑さで｢氷｣の需要高まる “かき氷”は物価高で値上げも｢子どもの小遣いで食べられるように…｣と250円
各地で体温超えの暑さが続くこの夏。きょうも各地で猛暑日となりました。
（太田有咲記者）
「午前11時前の名古屋栄です。手元の温度計は42.4℃を示していて、少し風が吹いていますが、体の内側から汗がじわじわと湧き出てくるような蒸し暑さです」
連日続く体温超えの猛暑に街の人は…
（街の人）
「暑くてヤバい、倒れそう」
「結構暑い。水筒のお茶を全部飲むときがある」
「扇風機持っていないと無理です」
「子ども用の日焼け止めをいっぱい塗っている」
「人より汗かくから10分そこらで水分取りながら歩いている」
みなさんことしの「夏の暑さ」にはこりごり…。
そこで、氷問屋さんにやってきました。
訪れたのは、天白区にある創業約90年の「塚本氷問屋」。街の飲食店や学校などにも卸しています。代表の塚本さんが3代目。店頭では氷やドライアイスだけではなく、かき氷も販売しています。
“かき氷” 値上がりも「子どもの小遣いで食べられるように…」
（小川実桜アナウンサー）
「おいしい。ふわふわすぎて一瞬でなくなります。きめこまかいですね」
お値段は全てのメニューがワンコイン以下とお値打ちです！
（お客さん）
「この時期はかき氷でしょ」
提供するメニューは100以上も！物価高でカップやストローも値上がりしているため、20年前は100円だった商品もことし4月からは250円に…
（塚本氷問屋 塚本雅彦代表）
「子どもに来てほしいので、そんなに値上げはできない。子どもの小遣いで食べられるようにという思いで父がやっている」
“氷”は去年と比べ1.5倍の注文
一方、氷の卸の方はというと…
（塚本代表）
「（重さ2キロで）500円のものを550円に。届ける場所によって値段は違うが、いつも買ってくれる所は、たくさん利用してほしいので値上げは10円ぐらい」
Q.ちょっとの値上げだと正直大変？
「毎日、私の店を使ってくれるので逆にこちらもうれしい」
値上げはしましたが、連日の暑さでこの夏の注文は…
（塚本代表）
「去年と比べると、1.5倍の注文がある」
まる2日かけてゆっくり水をろ過して作りあげる氷は、透明度が自慢！
物価高との闘いはまだまだ続きますが、老舗が届ける氷は見た目も涼やか…
少しでも皆さんに涼しくなってもらいたいと、汗をかく塚本代表でした。