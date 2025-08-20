各地で体温超えの暑さが続くこの夏。きょうも各地で猛暑日となりました。

【写真を見る】体温超えの暑さで｢氷｣の需要高まる “かき氷”は物価高で値上げも｢子どもの小遣いで食べられるように…｣と250円

（太田有咲記者）

「午前11時前の名古屋栄です。手元の温度計は42.4℃を示していて、少し風が吹いていますが、体の内側から汗がじわじわと湧き出てくるような蒸し暑さです」

連日続く体温超えの猛暑に街の人は…



（街の人）

「暑くてヤバい、倒れそう」

「結構暑い。水筒のお茶を全部飲むときがある」

「扇風機持っていないと無理です」

「子ども用の日焼け止めをいっぱい塗っている」

「人より汗かくから10分そこらで水分取りながら歩いている」

みなさんことしの「夏の暑さ」にはこりごり…。

そこで、氷問屋さんにやってきました。



訪れたのは、天白区にある創業約90年の「塚本氷問屋」。街の飲食店や学校などにも卸しています。代表の塚本さんが3代目。店頭では氷やドライアイスだけではなく、かき氷も販売しています。

“かき氷” 値上がりも「子どもの小遣いで食べられるように…」

（小川実桜アナウンサー）

「おいしい。ふわふわすぎて一瞬でなくなります。きめこまかいですね」



お値段は全てのメニューがワンコイン以下とお値打ちです！



（お客さん）

「この時期はかき氷でしょ」

提供するメニューは100以上も！物価高でカップやストローも値上がりしているため、20年前は100円だった商品もことし4月からは250円に…



（塚本氷問屋 塚本雅彦代表）

「子どもに来てほしいので、そんなに値上げはできない。子どもの小遣いで食べられるようにという思いで父がやっている」

“氷”は去年と比べ1.5倍の注文

一方、氷の卸の方はというと…



（塚本代表）

「（重さ2キロで）500円のものを550円に。届ける場所によって値段は違うが、いつも買ってくれる所は、たくさん利用してほしいので値上げは10円ぐらい」



Q.ちょっとの値上げだと正直大変？

「毎日、私の店を使ってくれるので逆にこちらもうれしい」

値上げはしましたが、連日の暑さでこの夏の注文は…



（塚本代表）

「去年と比べると、1.5倍の注文がある」



まる2日かけてゆっくり水をろ過して作りあげる氷は、透明度が自慢！

物価高との闘いはまだまだ続きますが、老舗が届ける氷は見た目も涼やか…

少しでも皆さんに涼しくなってもらいたいと、汗をかく塚本代表でした。