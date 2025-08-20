ピン芸人の今井らいぱちさんは8月20日、自身のInstagramを更新。子どもの誕生を報告しました。（サムネイル画像出典：ピン芸人の今井らいぱちさん公式Instagramより）

ピン芸人の今井らいぱちさんは8月20日、自身のInstagramを更新。子どもの誕生を報告し、スリーショットを公開しています。

今井さんは「【ご報告】この度、らいぱち家に双子の命を授かりまして」とつづり、1枚の写真を投稿。生まれたばかりの子どもを両手に抱いた自身の姿です。満面の笑みを浮かべており、喜びが伝わってきます。続けて「母子共に健康に無事にこの世に爆誕してくれました。本当に本当に、本当にありがとう。5人家族、3児の父となりました。家族を幸せにするため、より一層精進して参ります」と、今後の意気込みを明かしました。

また、「【今井らいぱちの滝汗チャンネル】で色々と話をさせてもらってます。YouTubeで検索して観ていただきたい」とYouTube動画の告知も。

コメントでは、「双子めちゃくちゃ大変やけどめちゃくちゃ可愛いからねー！！！」「本当に良かった！」「かわいいぃぃぃ」「おめでとうございます」「これからもずっと応援します！！」「いつのまにｗ」「らいぱちさんも生まれ変わったみたいな顔してる！」と、祝福の声などが上がりました。

自身のInstagramで、プライベートショットをたびたび披露している今井さん。2月13日には「ゆずるさん新年会」と題し、芸人仲間と楽しそうに過ごす様子を公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)