庄内と最上では、前線や暖かく湿った空気の影響により、２１日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が東北北部に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。前線は２１日にかけて東北地方をゆっくり南下し、東北地方では大気の非常に不安定な状況が続くでしょう。

このため、庄内と最上では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 １００ミリ

最上 １００ミリ



［防災事項］

庄内と最上では、２１日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより