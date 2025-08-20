きのうから山形県鶴岡市の中心部で相次いで目撃されていたクマについて、鶴岡市は市街地から離れたと判断したことを明らかにしました。

これに伴いクマの捜索などの体制についても解除したということです。

皆川治 鶴岡市長「川の方にクマが移動したと見ている。市街地の中にはきのう発見されたクマについてはいないものと推測している」

相次ぐクマの目撃を受け、鶴岡市は緊急の会見を開き状況を説明しました。

市や警察によりますと、クマはきのう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人目撃しました。

クマはその後、鶴岡公園近くの鶴岡工業高校の正門付近でも目撃されています。



クマはきのう午後８時２０分ごろに再び鶴岡公園内に戻ったと見られています。

その後、午後１０時から１１時ごろにかけて上畑町、日吉町、鶴岡駅前郵便局付近で相次いで目撃されましたが、きょう午前０時ごろに大宝寺町で目撃されて以降、

行方が分かっていませんでした。





けさ、現場付近のコンビニではクマが店内に侵入しないよう対策を行っていました。

近隣で働く人「自動ドアなので入ってこられないように引き戸だけの出入りにして対応している」

■農作物が食い荒らされる被害も



また、けさには切添町の赤川の河川敷近くにある農園でトウモロコシやスイカなどの農作物が食い荒らされる被害も確認されています。

生産者「身近に危険を感じる。ちょっと恐ろしい気がする」

市によりますと、クマはその後、川の方向に移動し市街地から離れたとみられるということです。これを受け市は正午ごろに捜索体制を解除しました。

鶴岡市では今年度に入り、クマの目撃件数が去年の同じ期間（４月～７月）と比べ

およそ３倍に増加しているとしていて、（４９件→１３１件）住民に注意を呼び掛けています。