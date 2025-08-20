



9月20、21日、グランドプリンスホテル広島において、『Luxury Car Exhibition 2025 広島』が開催されます。

当日は、フェラーリ、ポルシェ、マクラーレン、ランドローバー、ロールス・ロイスといった欧州ラグジュアリーブランドの注目モデルが、瀬戸内海を望むホテルの特別展示会場に一堂に揃い、両日は特別試乗会も開催されます。

5つのラグジュアリーブランドが広島に集う、特別展示・試乗会



最高級コニャック・ルイ13世特別試飲会

「LOUIS XIII Special Tasting & Story」

時を超える一滴と、ブランドが紡いできた物語

*お酒の試飲会につき、運転される方、20歳未満の方はご参加いただけません。

各ディーラーによる解説、試乗体験のほか、ゲストにモータージャーナリストの藤島知子氏、まるも亜希子氏を迎え、各ブランドの歴史やフィロソフィーに触れる上質な体験をサポートしていただきます。抽選で同乗体験も実施（当選者のみ）。完全予約制（入場無料）となるため、下記よりお申し込みください。

▶Luxury Car Exhibition 2025 広島 in Grand Prince Hotel Hiroshima 参加お申し込みはこちら

ゲスト/同乗ジャーナリスト プロフィール（五十音順）

藤島知子

テレビ神奈川「クルマでいこう！」でお馴染み。クルマ関連情報を走り好き目線と女性視点を交えながら紹介。2002年よりモータースポーツにも参戦している。

まるも亜希子

20年以上に及ぶ国内外での取材経験を生かし、TV、YouTube、ラジオ、雑誌、web、トークショーやイベントに寄稿・出演。

*ジャーナリストは都合により変更になる場合がございます。

*同乗するモータージャーナリストは、当日ご案内します。

展示会会場

グランドプリンスホテル広島



所在地：広島県広島市南区元宇品町23-1

展示ブランド（五十音順）

車両協力：エムエスウエスト、エム・オート、コンクエスト、GLブリティッシュ、バルコムモータース

フェラーリ

ポルシェ

マクラーレン

ランドローバー

ロールス・ロイス

開催日程

9月20日（土）／9月21日（日）

9月11日（木）正午締め切り

ご予約の上、ご来場ください

*試乗会に当選された方には、AUTOCAR JAPAN編集部より直接ご連絡させていただきます。

【Luxury Car Exhibition 2025 広島 in Grand Prince Hotel Hiroshima概要】開催日

各日セッション制：1部10:00〜12:00・2部12:30〜14:30・3部15:00〜17:00

会場

内容

▶イベントに関するお問い合わせはこちら