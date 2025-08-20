【Luxury Car Exhibition 2025 広島】ラグジュアリーブランドが集結！9月20、21日開催
9月20、21日、グランドプリンスホテル広島において、『Luxury Car Exhibition 2025 広島』が開催されます。
当日は、フェラーリ、ポルシェ、マクラーレン、ランドローバー、ロールス・ロイスといった欧州ラグジュアリーブランドの注目モデルが、瀬戸内海を望むホテルの特別展示会場に一堂に揃い、両日は特別試乗会も開催されます。
5つのラグジュアリーブランドが広島に集う、特別展示・試乗会
最高級コニャック・ルイ13世特別試飲会
「LOUIS XIII Special Tasting & Story」
時を超える一滴と、ブランドが紡いできた物語
*お酒の試飲会につき、運転される方、20歳未満の方はご参加いただけません。
各ディーラーによる解説、試乗体験のほか、ゲストにモータージャーナリストの藤島知子氏、まるも亜希子氏を迎え、各ブランドの歴史やフィロソフィーに触れる上質な体験をサポートしていただきます。抽選で同乗体験も実施（当選者のみ）。完全予約制（入場無料）となるため、下記よりお申し込みください。
ゲスト/同乗ジャーナリスト プロフィール（五十音順）
藤島知子
テレビ神奈川「クルマでいこう！」でお馴染み。クルマ関連情報を走り好き目線と女性視点を交えながら紹介。2002年よりモータースポーツにも参戦している。
まるも亜希子
20年以上に及ぶ国内外での取材経験を生かし、TV、YouTube、ラジオ、雑誌、web、トークショーやイベントに寄稿・出演。
*ジャーナリストは都合により変更になる場合がございます。
*同乗するモータージャーナリストは、当日ご案内します。
展示会会場
グランドプリンスホテル広島
所在地：広島県広島市南区元宇品町23-1
展示ブランド（五十音順）車両協力：エムエスウエスト、エム・オート、コンクエスト、GLブリティッシュ、バルコムモータース
フェラーリ
ポルシェ
マクラーレン
ランドローバー
ロールス・ロイス
開催日程
9月20日（土）／9月21日（日）
9月11日（木）正午締め切り
ご予約の上、ご来場ください
*試乗会に当選された方には、AUTOCAR JAPAN編集部より直接ご連絡させていただきます。
2025年9月20日(土)、21日（日）
各日セッション制：1部10:00〜12:00・2部12:30〜14:30・3部15:00〜17:00
グランドプリンスホテル広島（広島県広島市南区元宇品町23-1）内容
・ラグジュアリーカー5ブランド（フェラーリ、ポルシェ、マクラーレン、ランドローバー、ロールス・ロイス）が注目モデルを展示
・モータージャーナリスト藤島知子氏、まるも亜希子氏来場
同乗試乗体験（当選者のみ）
・最高級コニャック・ルイ13世特別試飲会
「LOUIS XIII Special Tasting & Story」
＊完全予約制（入場無料）
＊展示ブランド・試乗車両は都合により変更となる場合がございます。▶Luxury Car Exhibition 2025 広島 in Grand Prince Hotel Hiroshima 参加お申し込みはこちら
