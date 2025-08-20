べつに割り勘でも構わないけど…女子をモヤッとさせる失言９パターン
デートで常に女性におごってあげるのは、なかなかきついもの。とはいえ、割り勘を促そうにも、うっかり言葉の選び方を間違うと、後々大きなわだかまりを残すことになりそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「べつに割り勘でも構わないけど…女子をモヤッとさせる失言」をご紹介します。
【１】デリカシーのかけらもない「意外と大食いだね。お金足りなくなるかと思った」
「おいしいからこそたくさん食べたのに！」（20代女性）というように、女性の食欲を揶揄するような物言いは、デートを破滅に導きかねません。体重や食べっぷりといったことはデリケートな事柄だけに、むやみに口にするのは禁物でしょう。
【２】確かにリクエストしたけど「この店に来たがってたのは君のほうなのに割り勘なんだね」
「『行きたい店ある？』って聞くから答えただけなのに…」（20代女性）など、店のチョイスを理由に支払額を云々するのは、とりわけ野暮に映るようです。金額に言及したければ、「いいお店なだけに、さすがのお値段だね」くらいの言い方にしておきましょう。
【３】今回は払うつもり満々なのに「毎回おごってもらえると思わないでね」
「別にそんな風に思っているわけじゃないのに！」（10代女性）など、まるで相手が自分の懐を当てにしているような口ぶりは、女性の気分を害してしまうでしょう。「ごめん、今回、半分助けてくれる？」などと低姿勢に依頼するのが無難なようです。
【４】きっちり半額払わせておきながら「財布出すフリだけするのかと思った」
「割り勘に応じた相手に対して、あまりに失礼だと思いました」（10代女性）など、支払いの際の振る舞いを茶化したりするのは、デートの場面ではタブーかもしれません。むしろ「出してくれてありがとう」と感謝の気持ちをスマートに伝えたいところです。
【５】端数の数十円を余計に出しただけで「こういうとき、女は得だよな」
「そういうことは、全額出してくれたときに言ってほしい」（20代女性）というように、ごく少額のことを恩着せがましく言うと、女性にセコい印象を与えてしまうようです。どうしても支払額を報告しておきたいなら、「端数出しとくね」程度の言葉にとどめましょう。
【６】ご一緒ですかと聞いた店員に思いっきり「別々で！」
「あのときの店員さんの気の毒そうな表情が忘れられません」（10代女性）というように、別会計を店員に声高に宣言する男性に、抵抗を覚える女性が少なくありません。せめて店員だけに聞き取れるレベルまで声を落として伝えたいものです。
【７】高い店に連れて来ておいて「お金が足りないからそっちも出してくれる？」
「だったらもっと庶民的なお店で良かったのに！って感じです」（20代女性）というように、自分で高級店を選んでおきながら、お会計のときになって割り勘を言い出すのでは、ルール違反かもしれません。逆に普段は割り勘でも、ここぞというときに盛大にご馳走するほうが好印象でしょう。
【８】自分だってたくさん飲んだくせに「デザート食べたのはお前だけだったけどな」
「『杏仁豆腐はどう？』って勧められたから食べたのに…」（20代女性）など、あとになってから注文内容に言及するような行為も、細か過ぎて嫌われそうです。素直に「ご馳走したいけど今月ピンチで」とお願いするほうが、好感が持たれるでしょう。
【９】気持ちよく半分払ってあげたのに「次はもう少し安い店にしよう」
「『次はもうないよ』と思いました」（20代女性）というように、あたかも今回お金を遣い過ぎたと言いたげな態度は、女性をイラっとさせるようです。「おいしいラーメン屋を見つけたから行こう！」などと別の切り口から提案するのであれば、角を立てずに済むかもしれません。
率直に懐具合を話してお願いすれば、割り勘はさほど嫌がられないようです。変にカッコつけず、素直に相談してはいかがでしょうか。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計279名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】デリカシーのかけらもない「意外と大食いだね。お金足りなくなるかと思った」
「おいしいからこそたくさん食べたのに！」（20代女性）というように、女性の食欲を揶揄するような物言いは、デートを破滅に導きかねません。体重や食べっぷりといったことはデリケートな事柄だけに、むやみに口にするのは禁物でしょう。
「『行きたい店ある？』って聞くから答えただけなのに…」（20代女性）など、店のチョイスを理由に支払額を云々するのは、とりわけ野暮に映るようです。金額に言及したければ、「いいお店なだけに、さすがのお値段だね」くらいの言い方にしておきましょう。
【３】今回は払うつもり満々なのに「毎回おごってもらえると思わないでね」
「別にそんな風に思っているわけじゃないのに！」（10代女性）など、まるで相手が自分の懐を当てにしているような口ぶりは、女性の気分を害してしまうでしょう。「ごめん、今回、半分助けてくれる？」などと低姿勢に依頼するのが無難なようです。
【４】きっちり半額払わせておきながら「財布出すフリだけするのかと思った」
「割り勘に応じた相手に対して、あまりに失礼だと思いました」（10代女性）など、支払いの際の振る舞いを茶化したりするのは、デートの場面ではタブーかもしれません。むしろ「出してくれてありがとう」と感謝の気持ちをスマートに伝えたいところです。
【５】端数の数十円を余計に出しただけで「こういうとき、女は得だよな」
「そういうことは、全額出してくれたときに言ってほしい」（20代女性）というように、ごく少額のことを恩着せがましく言うと、女性にセコい印象を与えてしまうようです。どうしても支払額を報告しておきたいなら、「端数出しとくね」程度の言葉にとどめましょう。
【６】ご一緒ですかと聞いた店員に思いっきり「別々で！」
「あのときの店員さんの気の毒そうな表情が忘れられません」（10代女性）というように、別会計を店員に声高に宣言する男性に、抵抗を覚える女性が少なくありません。せめて店員だけに聞き取れるレベルまで声を落として伝えたいものです。
【７】高い店に連れて来ておいて「お金が足りないからそっちも出してくれる？」
「だったらもっと庶民的なお店で良かったのに！って感じです」（20代女性）というように、自分で高級店を選んでおきながら、お会計のときになって割り勘を言い出すのでは、ルール違反かもしれません。逆に普段は割り勘でも、ここぞというときに盛大にご馳走するほうが好印象でしょう。
【８】自分だってたくさん飲んだくせに「デザート食べたのはお前だけだったけどな」
「『杏仁豆腐はどう？』って勧められたから食べたのに…」（20代女性）など、あとになってから注文内容に言及するような行為も、細か過ぎて嫌われそうです。素直に「ご馳走したいけど今月ピンチで」とお願いするほうが、好感が持たれるでしょう。
【９】気持ちよく半分払ってあげたのに「次はもう少し安い店にしよう」
「『次はもうないよ』と思いました」（20代女性）というように、あたかも今回お金を遣い過ぎたと言いたげな態度は、女性をイラっとさせるようです。「おいしいラーメン屋を見つけたから行こう！」などと別の切り口から提案するのであれば、角を立てずに済むかもしれません。
率直に懐具合を話してお願いすれば、割り勘はさほど嫌がられないようです。変にカッコつけず、素直に相談してはいかがでしょうか。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計279名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査