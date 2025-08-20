近年ブドウの中で一番の人気を誇る「シャインマスカット」の収穫が、阿波市のブドウ園で最盛期を迎えています。



黄緑色の大粒の実。



強い甘みが特徴で、皮ごと食べられる「シャインマスカット」です。



稲井冨士男さんが家族で営む冨士一農園では、約13アールの畑で「ピオーネ」や「巨峰シャインマスカット」を栽培しています。



今、最盛期を迎えている「シャインマスカット」は、糖度が17度前後になったことを機械で確認して、一房一房丁寧に摘み取ります。





この日は約200房の「シャインマスカット」を収穫しました。稲井さんによると、2025年の記録的な暑さは「シャインマスカット」にも影響を与えています。（富士一農園・稲井 冨士男さん）「ブドウも植物も同じなんですが、昼間に光合成した養分を夜の間に実に蓄えていく」「夜の温度が高いと、それがスムーズにいかないので、作りにくかった」それでも約60年にも及ぶブドウ作りの経験を生かし、与える水や肥料の量を細かく調整するなどして、毎日ブドウを見守り続け、平年と同じように美味しいブドウができたということです。収穫された「シャインマスカット」は、需要の多い500グラムから600グラムの重さに調整して、袋詰め作業を行います。（富士一農園・稲井 冨士男さん）「この爽やかなジューシーなブドウを、皆さんに食べてもらえるように頑張っております」（記者）「富士一農園さんが丹精込めて作った、シャインマスカットをいただけるということで、いただきます」「とってもジューシーで、噛んだ瞬間、口の中に甘みが広がります」「種もなく皮ごと食べられるので、食べやすいです。食べた後も口の中に甘さの余韻があって楽しめます」富士一農園の「シャインマスカット」は、道の駅いたのや石井町の直売所、阿波食ミュージアムなどで販売されます。