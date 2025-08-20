ノンスタ井上＆美山加恋も興奮！スヌーピーのバーチャル空間の世界に飛び込める「SNOOPY 75周年アニバーサリーパーク」無料配信中
「PEANUTS」コミック誕生75周年を記念したアプリ「SNOOPY 75周年アニバーサリーパーク」が無料配信中！
アニメ総合情報番組「あにレコTV」（毎週月曜深夜2時20分）では、MCの井上裕介（NON STYLE）と美山加恋が実際にプレイし、「PEANUTS」の世界を体験した。
【動画】アニメ総合情報番組「あにレコTV」最新回
「SNOOPY 75周年アニバーサリーパーク」は、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどで彩られた"アニバーサリーパーク"の世界に入り込めるコミュニケーションアプリ。
「PEANUTS」コミック誕生75周年をみんなで盛り上げようと、7月から配信されている。
アプリ内には「PEANUTS」のなかまたちのアイテムが多数登場！ しかも無料で楽しめる。
アバターに様々なコスチュームを着せて楽しむこともできる。2人のアバターは、誕生日仕様のかわいらしいコスチュームに変身！
洋服だけでなく、相手に送るスタンプやモーションも選べるため、送り合いながらコミュニケーションをとれる。
プレイできるエリアは「草原エリア」「山エリア」「パレードエリア」の3つ。タスクをクリアすると順に開放される仕組みになっている。
「草原エリア」の「Shop & Gallery」では、なんと実際にお買い物も可能！
アプリで購入したアイテムが自宅に届くと、嬉しさも倍増だ。
続いて、華やかな「パレードエリア」に入場！
アニバーサリー仕様のデコレーションに加え、大きな花火も打ち上がる。井上は「こんな世界を見せられると、リアルにも欲しくなる」と大興奮！
美山は、行進するスヌーピー&ウッドストックを発見し、「かわいい〜！」と大はしゃぎ♪
エリア内の各所にあるフォトスポットでは、スヌーピーたちと記念撮影も楽しめる。
「SNOOPY75周年アニバーサリーパーク」は、現在絶賛配信中！
今後、様々なイベントも開催される予定なので、是非チェックを！
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
