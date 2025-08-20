テレビの前のみなさんは、8月19日の午後11時すぎ、この南西方向の空が光った現象をご覧になられたでしょうか？。



西日本の各地で目撃されたこの現象、その正体を専門家に解析してもらいました。



これは、徳島阿波おどり空港に設置した四国放送の情報カメラの映像です。



時間は19日の午後11時8分ごろ。



南の空に光る玉のようなものが、流れ落ちる様子が映っています。



拡大してみると光の玉は、時折強く輝き、色を変えながら落ちてくる様子がわかります。





一方、こちらは牟岐町に設置されたカメラ。同じ時間に南の空が光り、海面が昼のような明るさになっていました。この現象は一体何なのか？阿南市科学センターで映像を見てもらいました。（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）「うおー、立派に流れましたね」「こちらが流れ星の非常に明るいタイプ、火球と呼ばれるものになる」「こうやって非常に明るい火球、しかも多くの人に目に触れたので」「これぐらいの明るさの火球は、国内で言えば年に1、2回あるかないか」天文学を専門とする今村和義さんによりますと、「火球」は流れ星の一種で、金星よりも明るいものが「火球」と呼ばれるそうです。（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）「私も自宅で寝床についていたら、外が雷みたいに光って非常に驚いた」「宇宙からやってきた粒のサイズが普段よりも大きなもので、それが途中で爆発にともなう衝撃波も観測された」今村さんによると、今回の「火球」は、鹿児島県沖に落下したということです。西日本の各地で目撃され、実際に九州地方の情報カメラでは「火球」がより強い光を放ち、落下する様子が撮影されていました。（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）「（流れ星は）ものすごい速度で地球の大気圏に突入してくる」「その際、流れ星が通った後は非常に高温になる。高温の影響で大気が発光する」「最初緑色で光っているが、地球大気の酸素や窒素が発光して、このように（オレンジに）色づいて見える」「ぜひ火球をきっかけに夜空に関心を持ってもらい、星を見るキッカケや自然を親しむ材料にしてもらえれば」