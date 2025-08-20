元広島監督の緒方孝市氏の妻でタレントの緒方かな子さんが、自身のインスタグラムを更新。夏の暑さを和らげるユニークなカフェを紹介しています。



【写真を見る】【 緒方かな子 】 「氷の器でコーヒーが飲める」 猛暑を乗り切るユニークなカフェ体験 氷の器に注がれるコーヒーが3度美味しい仕掛けを紹介





緒方さんは自身のインスタグラムで「毎日暑いですね 少しでも涼しさを感じようと、氷の器でコーヒーが飲めるカフェに行って涼を楽しんできました」と投稿しました。



訪れたのは広島にある「ニューヨークニューヨーク広島」というカフェ。投稿されている動画では、四角い氷の塊に穴が開けられた特別な器にコーヒーが注がれていく様子が映し出されています。この氷の器は見た目にも涼しげで、暑い夏にぴったりの演出となっています。







このユニークなコーヒーの楽しみ方について緒方さんは「1杯目はアイスコーヒーとして頂き、2杯目ははソフトクリームを入れてコーヒーフロートを楽しみ、最終的にはシャーベットっぽくもなって3度美味しく味わえる仕様になっています」と説明しています。







しかし、実は緒方さん自身はコーヒーが苦手とのこと。「まるで私が味わった様な内容になってしまいましたが、実はコーヒーが苦手なので目で涼を味あわせてもらいました 笑」と明かしています。実際に飲んだのは一緒に訪れた娘で、緒方さんは撮影を楽しんだそうです。







コーヒーは苦手でも、この涼しげな演出に魅了された緒方さん。「私も飲みたいので是非紅茶もいつかメニューに加えてくれたらいいなぁと思っています」と期待を寄せています。

緒方さんは最後に「まだまだ暑い日が続くようなので、熱中症などに気を付けてご自愛くださいね」と締めくくり、暑さ対策の大切さも伝えています。







この投稿に、「暑さ吹き飛ぶくらい綺麗です」「楽しく美味しいカフェですね。」「この夏最高の贅沢コーヒーですね」「見てるだけでも涼しくなります」などの声が寄せられています。







緒方かな子さんは、1990年「中條かな子」の芸名でデビュー。1996年 広島東洋カープ緒方孝市外野手と結婚し、一男二女の母。現在は広島在住。歌手としての活動の他、バラエティー番組・ドラマなどでも活躍。結婚後は本格的に絵画を始め、個展などを開催しています。

【担当：芸能情報ステーション】