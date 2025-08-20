浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、自身の心境を投稿。

ファンからは、浜崎あゆみさんを気遣う声が寄せられています。



浜崎あゆみさんは「早朝からとんでもないお願いを言い出して沢山の緊急全力サポートをしてもらいながら、文字通り皆で手を取り合い爆進し続けた今日、終盤の大事な締めくくりに差し掛かった頃、心がバキッと折れた音がした。 こんなにハッキリ聞こえたのはいつぶりだろうか位バキッと鳴った。」と、投稿。





続けて「その瞬間、脳が一切を遮断した。 見るのも聞くのも発するのも自分がそこに存在することも全て。」と、綴りました。そして「悔し泣きする姿など晒したくないので去った。」と、明かしました。

浜崎あゆみさんは「寝て起きたらそんな事もあったねと切り換えてクリエイティブ脳が戻って来てますように。」と、その思いを綴っています。







更に、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「完全なる行き止まりにぶつかりました」「さてどうやって這いあがろうか」と、記しています。





これらの投稿にファンからは「あゆ 心配 朝起きてｂｏｙｓ達とファミリーの元気な姿を見て、起きたらリセットされてますように」・「心のリフレッシュをして欲しい やらなければならない事もあるけど一旦リセットしましょ」・「ａｙｕさんも心が折れる日がありますよね、私もくじけず頑張ります。」・「座長としての皆を引っ張って行かないとならないプレッシャーは計り知れないものがあるよね」・「あゆちゃんなら、どんな困難も乗り越えて、最高のステージにしちゃうよ。大丈夫 みーんながついてる」などの反響が寄せられています。







