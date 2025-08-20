鶴岡市中心部で19日早朝から20日未明にかけてクマの目撃情報が相次ぎました。クマはその後、赤川沿いに市街地から離れたとみられています。



鶴岡市と警察によりますと19日早朝、鶴岡市中心部の鶴岡公園や鶴岡工業高校前でクマ1頭が目撃されました。その後、日中は目撃情報が途絶えましたが夜になって同じ個体とみられるクマの目撃情報が相次ぎました。

午後8時20分頃、鶴岡市中心部の鶴岡公園内にある大寶館付近でクマ1頭が目撃されました。クマは県道を横断しようとしていましたが、走行中の車に驚き公園内に引き返していきました。

その後、公園から600メートルほど離れた荘内病院付近の住宅地やJR鶴岡駅前の郵便局付近などで目撃された情報が4件寄せられました。

さらに20日朝、このクマによるものとみられる食害が見つかりました。

鶴岡市切添町の赤川沿いにある2か所の畑でスイカやトウモロコシが食い荒らされました。





スイカが被害にあった農家「スイカ5、6個食べられた。クマを身近に感じて危険を感じている」鶴岡市によりますと食害は19日深夜から20日の早朝までに発生したとみられ、畑には南に向かうクマの足跡が残っていました。鶴岡市は20日午後、会見を開きクマの足取りから赤川をさかのぼる形で南に向かって市街地を離れたとみられると発表しました。皆川治鶴岡市長「食害が赤川河川敷で確認されているので市街地から川の方にクマが移動したとみている。市街地の中にはいないものと推測している」鶴岡市は市街地で目撃されたクマは赤川沿いに山から下りてきて市街地を流れる赤川の支流に沿って中心部まできた可能性があるとしています。市は、市街地に来たクマが今後、再び戻ってくる可能性もあるとして河川を管理する国土交通省や県と市街地への侵入を防ぐための手段を早急に協議する方針です。一方、ことし県内でクマが目撃された件数はすでに、これまでの年間の過去最多件数を上回っていることが県のまとめでわかりました。県によりますと、ことしのクマの目撃件数は8月17日時点で839件に上っています。これは、記録が残る2013年以降で最多だった2020年の1年間の件数795件をすでに上回り、過去最多となっています。また、市街地での目撃件数は8月17日時点で99件に上り、記録が残る2019年以降で最多のペースとなっています。人的被害はこれまでに5件発生していて、特に7月以降に4件相次いでいます。県は現在、クマ出没警報を発表していて、住宅の周辺に果物や野菜、生ごみなどを放置しないことや目撃情報があった地域では早朝や夜間の不要不急の外出を控えることなどを呼びかけています。