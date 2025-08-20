8月19日の夜、県職員の男が、出張先の岡山市にある商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した疑いで現行犯逮捕されました。



逮捕されたのは、県の農林水産総合技術支援センターに勤務する26歳の男です。



警察によりますと、男は19日の午後6時ごろ、岡山県岡山市の大型商業施設で、10代女性の後ろから近づき、スカートの中をスマートフォンで動画撮影した性的姿態等撮影の疑いがもたれています。





警備員から「盗撮犯人を捕まえている」との通報を受けて、駆け付けた警察官がその場で現行犯逮捕しました。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が余罪について調べています。男は19日、資格試験のため岡山を訪れていました。（県の会見）「被害にあわられた方、県民の皆様、そして関係者各位に深くお詫びを申し上げたいと思います」「この度は、どうも申し訳ありませんでした」出張中の職員逮捕を受け、県は20日の午後、会見を開きました。男については、「勤務態度は非常に真面目だった。入庁3年目になり、部下に指導もしていた。問題があるようには見えなかった」と話し、今後については「本人への聞き取りを行い、事件の概要などを速やかに調査し、処分を検討していく」としています。