ここにいてもいいんだ…と祖母に言われたような気がした


お母さんどこ行くの!? 父に捨てられ、母も姉妹を伯母に預け去っていった／親に捨てられた私と妹 不器用な人（1）

お父さんもお母さんも、自分が幸せになりたくて私たちが邪魔になったのか--。

両親が離婚した時、姉の朋は10歳、妹の真由は9歳。母子3人の新たな生活が始まると思っていたのに、いきなり伯母の家に預けられ、母は行き先も告げず去っていきました。愛人と暮らすため家族を捨てた父、自分の人生をやり直すために子どもを捨てた母。身勝手な両親に翻弄されながらも、姉妹は前を向いて生きていきますが…。

憎んでも恨んでも、両親を嫌いになれない。そんな2人が、苦難や理不尽に直面しながらも支え合って成長していくエピソードをお送りします。

両親が離婚し　親に捨てられました


※本記事はひらたともみ（著）の書籍『親に捨てられた私と妹 不器用な人』から一部抜粋・編集しました。

ある日、伯母の「2人を養子に」という申し出に、母も大賛成。嫌がる子どもたちに、養子になるか施設に行くかの二択を迫ります。大人に自分たちの未来を天秤にかけられた姉妹は、いつも優しく話を聞いてくれる父方の祖母の家で暮らすことを決意。初めて自分たちで歩く道を選びました。

重い瓶の蓋が開いたみたいにせいせいしていた


…子どもを損得勘定しちゃダメだ…


エライわー


これからはあんまり来られないから…


私買いたいモノある！


いーじゃない人と違ったって


かわいー！！どこで買ったの〜？


ああ！あそこの娘かー！！


優しい祖母が暮らす田舎町へやってきた姉妹。心機一転、新たな暮らしが始まりますが、人の温かさに感動したのは最初だけ。近所で「あそこの娘か」と噂され、また心を曇らせていきます。幸せに暮らせる場所はどこにあるのか--親に捨てられた子どもの切実な願いが伝わってきます。

著＝ひらたともみ／『親に捨てられた私と妹 不器用な人』