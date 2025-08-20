ÌîµåÃæ·Ñ¤Çà·ã¥«¥ïá¥À¥ó¥¹±Ç¤ê¹þ¤ß¡ª26ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥á¥é¤Ç¤Ì¤«¤ì¤ë¤ó¤è¤Ã¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥ª¡¼¥é¡¢´Ý½Ð¤·¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡Ìîµå¹¥¤¤Î26ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£µÞ¤ËÄÌÃÎ¤¬Âô»³¤¤Æ¡¢DAZN¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£³°Ìî¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¼éÈ÷¤Î´Ö¤Ë¾Æ¤¤½¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤³¤íÍ§Ã£¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£¤«¤Á¤³¤ßºîÀï!¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³¸ýÀ¶¹á¡£
¡¡¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¥Ð¥ì¤Æ¤¿¡×¤Èºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤ÇÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤¬»î¹çÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÀï¤ò´ÑÀï¤·¡¢Í§¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Ì¼¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥á¥é¤Ç¤Ì¤«¤ì¤ë¤ó¤è¤Ã¡×¡Ö¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¹¥¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹!¡×¡Ö»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¤Þ¤ë±Ç¤ê¤ä¤Ã¤¿¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥ª¡¼¥é¡¢´Ý½Ð¤·¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¤ÎÈÖÁÈ¡ÖLIONS CHANNEL¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£