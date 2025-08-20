8月19日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新し、ルイ・ヴィトンのバッグを購入したことを開封動画と共に報告した。高価な買い物に至るまでの葛藤やブランド品との向き合い方に、多くの視聴者から共感の声が寄せられている。

【写真】念願のブランドバッグに大興奮で、「かわいい！」を連呼する辻希美

動画の冒頭で辻は、普段はブランド品に執着がないタイプだと告白。今回の購入は、夫から誕生日プレゼントとして財布の買い替えを提案されたことがきっかけだったと明かした。当初は財布を探していたものの、その過程で出会ったバッグに一目惚れ。

しかし、高価な商品であることからすぐには決断できず、1カ月以上にわたってインターネットでサイズ感などを確認しながら悩み続けたという。

最終的に、自身の誕生日と第四子の出産という大きなライフイベントが重なったことを機に、「自分へのご褒美」として購入を決意。動画では、緊張した面持ちで丁寧に商品を箱から取り出し、「想像以上に可愛い」と興奮を隠せない様子を見せた。

また、「財布、携帯、小さいタオルが入る」という実用性を重視した点や、購入したバッグを今後の育児や生活の励みにしたいと語る姿からは、彼女の庶民派な一面が窺える。

この一連の報告に対し、視聴者からは「ブランドへの価値観が一般の人と近くて親近感」「辻ちゃんのためのバッグってぐらい似合っている」といった声が寄せられている。

（文＝東雲りん）