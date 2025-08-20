UQ mobileやWiMAX +5G、WiMAX 2+の料金プランが値上げ！

KDDIおよび沖縄セルラー電話は20日、昨今の物価高騰に伴う各種費用の上昇を受けて携帯電話サービス「UQ mobile」の料金プランを2025年11月1日（土）より改定すると発表しています。またUQコミュニケーションズは20日、同じく物価高騰に伴う各種費用の上昇を受けてデータ通信サービス「WiMAX +5G」および「WiMAX 2+」の料金プランを2025年12月1日（月）より改定するとお知らせしています（金額はすべて税込）。

UQ mobileの改定は「コミコミプラン＋」および「コミコミプラン」、「トクトクプラン」、「くりこしプランM +5G」、「くりこしプランL +5G」などでは月額料金がそれぞれ＋220円値上げされ、月間高速データ通信容量が＋2GB増え、「ミニミニプラン」および「くりこしプランS +5G」などでは月額料金がそれぞれ＋110円値上げされ、月間高速データ通信容量が＋1GB増えます。また改定後は「au Starlink Direct専用プラン」（通常月額1,650円）が月額550円で利用できるようになります。

なお、現在受付中の「コミコミプランバリュー」および「トクトクプラン2」はこの改定の対象外となります。一方、WiMAX +5GおよびWiMAX 2+の改定は「ギガ放題プラスS」（Netflixパック含む）および「ギガ放題プラス」（モバイルルータープランおよびホームルータープラン、Netflixパック）、「ギガ放題」において月額料金がそれぞれ＋330円値上げされ、改定対象の料金プランを現在利用中の場合も2025年12月利用分から変更となるということです。

料金プラン改定前改定後
月額料金
（割引適用時）		月間高速
データ
通信容量		月額料金
（割引適用時）		月間高速
データ
通信容量
コミコミプラン＋3,278円33GB3,498円35GB
コミコミプラン3,278円20GB3,498円22GB
トクトクプラン3,465円
（2,178円）		15GB3,685円
（2,398円）		17GB
ミニミニプラン2,365円
（1,078円）		4GB2,475円
（1,188円）		5GB
くりこしプラン +5G S1,628円（990円）3GB1,738円
（1,100円）		4GB
くりこしプラン +5G M2,728円
（2,090円）		15GB2,948円
（2,310円）		17GB
くりこしプラン +5G L3,828円
（2,970円）		25GB4,048円
（3,190円）		27GB
くりこしプラン S1,628円
（990円）		3GB1,738円
（1,100円）		4GB
くりこしプラン M2,728円
（2,090円）		15GB2,948円
（2,310円）		17GB
くりこしプラン L3,828円
（2,970円）		25GB4,048円
（3,190円）		27GB
スマホプラン S2,178円
（1,628円）		3GB2,288円
（1,738円）		4GB
スマホプラン M3,278円
（2,728円）		9GB3,498円
（2,948円）		11GB
スマホプラン L4,378円
（3,828円）		14GB4,598円
（4,048円）		16GB
スマホプラン R3,278円
（2,728円）		10GB3,498円
（2,948円）		12GB
おしゃべりプラン・ぴったりプラン S3,278円
（2,728円）		2GB3,388円
（2,838円）		3GB
おしゃべりプラン・ぴったりプラン M4,378円
（3,828円）		6GB4,598円
（4,048円）		8GB
おしゃべりプラン・ぴったりプラン L6,578円
（6,028円）		14GB6,798円
（6,248円）		16GB
データ高速プラン1,078円3GB1,188円4GB
データ高速＋音声通話プラン1,848円3GB1,958円4GB
データ無制限プラン2,178円無制限
（送受信最大500kbps）		2,288円無制限
（送受信最大500kbps）
データ無制限＋音声通話プラン2,948円無制限
（送受信最大500kbps）		3,058円無制限
（送受信最大500kbps）
ギガ放題プラスS Netflixパック6,435円6,765円
ギガ放題プラスS4,950円5,280円
ギガ放題プラス Netflixパック6,435円6,765円
ギガ放題プラス モバイルルータープラン（2年自動更新あり）4,818円5,148円
ギガ放題プラス モバイルルータープラン4,950円5,280円
ギガ放題プラス ホームルータープラン（2年自動更新あり）4,818円5,148円
ギガ放題プラス ホームルータープラン4,950円5,280円
ギガ放題プラス（2年自動更新あり）4,818円5,148円
ギガ放題プラス5,005円5,335円
ギガ放題（2年自動更新あり）4,268円4,598円
ギガ放題4,455円4,785円




記事執筆：memn0ck


