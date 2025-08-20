UQ mobileやWiMAX +5G、WiMAX 2+の料金プランが最大330円値上げ！合わせて「au Starlink Direct専用プラン」が月額550円で利用可能に
|UQ mobileやWiMAX +5G、WiMAX 2+の料金プランが値上げ！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は20日、昨今の物価高騰に伴う各種費用の上昇を受けて携帯電話サービス「UQ mobile」の料金プランを2025年11月1日（土）より改定すると発表しています。またUQコミュニケーションズは20日、同じく物価高騰に伴う各種費用の上昇を受けてデータ通信サービス「WiMAX +5G」および「WiMAX 2+」の料金プランを2025年12月1日（月）より改定するとお知らせしています（金額はすべて税込）。
なお、現在受付中の「コミコミプランバリュー」および「トクトクプラン2」はこの改定の対象外となります。一方、WiMAX +5GおよびWiMAX 2+の改定は「ギガ放題プラスS」（Netflixパック含む）および「ギガ放題プラス」（モバイルルータープランおよびホームルータープラン、Netflixパック）、「ギガ放題」において月額料金がそれぞれ＋330円値上げされ、改定対象の料金プランを現在利用中の場合も2025年12月利用分から変更となるということです。
|料金プラン
|改定前
|改定後
|月額料金
（割引適用時）
|月間高速
データ
通信容量
|月額料金
（割引適用時）
|月間高速
データ
通信容量
|コミコミプラン＋
|3,278円
|33GB
|3,498円
|35GB
|コミコミプラン
|3,278円
|20GB
|3,498円
|22GB
|トクトクプラン
|3,465円
（2,178円）
|15GB
|3,685円
（2,398円）
|17GB
|ミニミニプラン
|2,365円
（1,078円）
|4GB
|2,475円
（1,188円）
|5GB
|くりこしプラン +5G S
|1,628円（990円）
|3GB
|1,738円
（1,100円）
|4GB
|くりこしプラン +5G M
|2,728円
（2,090円）
|15GB
|2,948円
（2,310円）
|17GB
|くりこしプラン +5G L
|3,828円
（2,970円）
|25GB
|4,048円
（3,190円）
|27GB
|くりこしプラン S
|1,628円
（990円）
|3GB
|1,738円
（1,100円）
|4GB
|くりこしプラン M
|2,728円
（2,090円）
|15GB
|2,948円
（2,310円）
|17GB
|くりこしプラン L
|3,828円
（2,970円）
|25GB
|4,048円
（3,190円）
|27GB
|スマホプラン S
|2,178円
（1,628円）
|3GB
|2,288円
（1,738円）
|4GB
|スマホプラン M
|3,278円
（2,728円）
|9GB
|3,498円
（2,948円）
|11GB
|スマホプラン L
|4,378円
（3,828円）
|14GB
|4,598円
（4,048円）
|16GB
|スマホプラン R
|3,278円
（2,728円）
|10GB
|3,498円
（2,948円）
|12GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプラン S
|3,278円
（2,728円）
|2GB
|3,388円
（2,838円）
|3GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプラン M
|4,378円
（3,828円）
|6GB
|4,598円
（4,048円）
|8GB
|おしゃべりプラン・ぴったりプラン L
|6,578円
（6,028円）
|14GB
|6,798円
（6,248円）
|16GB
|データ高速プラン
|1,078円
|3GB
|1,188円
|4GB
|データ高速＋音声通話プラン
|1,848円
|3GB
|1,958円
|4GB
|データ無制限プラン
|2,178円
|無制限
（送受信最大500kbps）
|2,288円
|無制限
（送受信最大500kbps）
|データ無制限＋音声通話プラン
|2,948円
|無制限
（送受信最大500kbps）
|3,058円
|無制限
（送受信最大500kbps）
|ギガ放題プラスS Netflixパック
|6,435円
|ー
|6,765円
|ー
|ギガ放題プラスS
|4,950円
|ー
|5,280円
|ー
|ギガ放題プラス Netflixパック
|6,435円
|ー
|6,765円
|ー
|ギガ放題プラス モバイルルータープラン（2年自動更新あり）
|4,818円
|ー
|5,148円
|ー
|ギガ放題プラス モバイルルータープラン
|4,950円
|ー
|5,280円
|ー
|ギガ放題プラス ホームルータープラン（2年自動更新あり）
|4,818円
|ー
|5,148円
|ー
|ギガ放題プラス ホームルータープラン
|4,950円
|ー
|5,280円
|ー
|ギガ放題プラス（2年自動更新あり）
|4,818円
|ー
|5,148円
|ー
|ギガ放題プラス
|5,005円
|ー
|5,335円
|ー
|ギガ放題（2年自動更新あり）
|4,268円
|ー
|4,598円
|ー
|ギガ放題
|4,455円
|ー
|4,785円
|ー
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・UQ mobile料金プランの改定について | KDDI News Room
・UQ WiMAX、料金プラン改定について｜ニュースリリース｜KDDI・UQコミュニケーションズ
・UQ mobile料金プラン改定のお知らせ│格安スマホ/格安SIMはUQ mobile（モバイル）【公式】
・UQ WiMAX料金プラン改定のお知らせ│格安スマホ/格安SIMはUQ mobile（モバイル）【公式】
・【公式】UQ mobile・UQ WiMAX｜KDDI・UQコミュニケーションズ