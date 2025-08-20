明日8月21日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「年に1度の海パン刑事参戦！真夏のミステリー大突破SP」。

夏の風物詩、チョコレートプラネット・松尾駿が演じる海パン刑事。海の治安を守るために日々奮闘する彼は、工藤美桜扮する巡査とともに伊勢海老を密漁する犯罪グループ撲滅に乗り出す。

密漁犯の手口は巧妙で監視役と実行役に分かれて行動。海パン刑事たちは夜間の巡回や海の中を調査するが、密漁をしている証拠が全く出て来ない。必ず尻尾を捕まえると息巻く海パン刑事は、密漁犯グループが持っていたあるものに興味を示すが…。

海パン姿で登場するため全然刑事には見えないが、犯人の検挙率が意外と高い(？)ところが海パン刑事の魅力。伊勢海老が獲れなくなって嘆く漁師役の長田庄平との絡みではチョコプラのネタのようなおふざけも見せつつ、密漁犯を追い詰めるシーンでは刑事らしいカッコいい姿を披露する。冒頭のミニクイズで凶器を持った酔っ払いを退治する解決法も見もの。

スタジオでは、2年ぶり3回目の出演となる前田敦子、初登場の蒔田彩珠、今年の「24時間テレビ」のチャリTシャツを着た水卜麻美アナがチョコプラのやりとりに大爆笑。VTRに夢中になっていた蒔田は「悪役の方がホントにむかつきますね(笑)」とヒール役の演技力の高さに感心する。

おなじみの「突破交通事故鑑定人」は2本立て。1本目は北山宏光がエリート弁護士役で出演し、鑑定人役のタイムマシーン3号・関太と目撃者のいない不可解な衝突事故に挑む。

被害を訴える女性は後方から走行してきたバンが車線変更して衝突したと説明。一方、相手側は車線変更した直後に猛スピードで走る乗用車に後方から追突されたと主張する。互いの証言が食い違う中、鑑定人と弁護士はどんな判断を下すのか？

蒔田が「北山さんのスマートさがカッコよかった。（全部）任せたいです！」と絶賛する弁護士役の北山は負け知らずのエリートというデキる男をクールに体現。北山の参戦により“クビ”を心配されたレギュラーの弁護士役、タイムマシーン3号の山本浩司は2本目の原付バイクと乗用車が衝突した案件で元気に登場。原付の運転手が意識不明のため片方の証言のみ、さらに現場にはほとんど証拠が残されていないという難しい状況の中で、乗用車とバイクのどちらに非があるのか。鑑定人と一緒に真相を究明していく。

人気企画「人体ミステリーファイル」では白目が青くなった女性と、夏祭り会場で相次ぐ火傷症状の謎を足立梨花とおかずクラブのオカリナが徹底検証。蒔田は「こんな身近に危険が潜んでいるなんて」、前田も「説明とかちゃんと読まなきゃダメですね」と驚く意外な原因とは？

夏祭り編では、みりちゃむが5歳の姪っ子の叔母役で出演。マヂカルラブリーの村上は「あんなにギャルなのに叔母と言われれば叔母に見えるのがすごい。みりちゃむの叔母いいですねぇ〜」と大絶賛。「お芝居がとても自然」と蒔田も驚く演技をお見逃しなく！