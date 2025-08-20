「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２０日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「グラスハート」を絶賛し、出演している俳優宮崎優に、にしたんクリニックのＣＭ出演を願った。

西村氏は「映画とかドラマなどのエンタメ系はすごくたくさん見るんですけど、是非おススメしたいのが、７月３１日から世界同時配信が始まったＮｅｔｆｌｉｘドラマ『グラスハート』です！」と切り出した。「僕が大好きな佐藤健さん。『Ｆｉｒｓｔ Ｌｏｖｅ』を見て佐藤健さんを大好きになった」とすっかりファンになっていることを明かし、「佐藤健さん自身が惚れ込んで『企画からぜひ映像化したい』と。音楽青春ドラマですかね。佐藤さんは主演して、本人がエグゼクティブプロデューサーも兼任し実現したＮｅｔｆｌｉｘドラマです」と述べた。

西村氏は「何よりも主演の１人である女性ドラマー役の宮崎優さんが本当に素晴らしい。すごく透明感があってこんな女優さんがいたんだって思った。本当に本当に素晴らしい」と最大級にたたえ、「Ｎｅｔｆｌｉｘがすごいのは、これから伸びていくだろうなという女優さんをうまく発掘して主演に抜擢するところ」とも付け加えた。

見どころについて、「全１０話のドラマなんですけど、第１話で土砂降りの雨の中バンドのメンバーがクビになって大雨の中、彼女がドラムを叩くシーンとあわせて、佐藤健さんの天才音楽家がピアノを弾くシーンがとにかく圧巻なんで、まず最初はそこにすごく惹きつけられた」と感動したことを伝えた。

西村氏は「宮崎優さんに皆さん注目して欲しい。会いたいな。にしたんのＣＭ出てくれますかね。僕のＴｉｋＴｏｋ目についてくれるとすごく嬉しいなと思います」と自社ＣＭにも出て欲しいとコメントした。西村氏は「僕も起業家の端くれですけど、努力を重ねて夢を持って葛藤しながら駆け上がっていくところも見どころなんで、皆さん、時間をみつけて見てくれると嬉しいです」と視聴を呼びかけた。