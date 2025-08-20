韓国の５人組ガールグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所として知られる、ＨＹＢＥ ＭＵＳＩＣ ＧＲＯＵＰレーベルのＡＤＯＲ（アドア）が、８月２０日に副代表のイ・ドギョン氏を新代表取締役に選任したことを発表した。

ＡＤＯＲは、新代表の選任理由について「アルバムや公演など、アーティスト活動の企画・マネジメントを行うレーベルとしての運営を本格化するため」とした。

同社は２０２４年８月、制作と経営の分離、適切な人材配置による組織および経営の正常化を目的として、人事管理の専門家であるキム・ジュヨン氏を代表取締役に選任。同社理事会は、当初の目標が達成されたと判断し、所属アーティストとレーベルの成長を図るとともに、迅速なアーティスト活動支援と事業推進が可能な運営体制に移行するため、レーベル経営実務に精通したイ・ドギョン氏の新代表選任を決定したという。

イ・ドギョン氏は１９年にＨＹＢＥ（旧Ｂｉｇ Ｈｉｔ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ）へ合流、ＨＹＢＥの全社ビジョンおよび事業戦略を策定し、さまざまな新規事業を進めた。２２年には、ＨＹＢＥ ＭＵＳＩＣ ＧＲＯＵＰのアーティストＩＰを基盤としたＩＰＸ事業本部の副代表を務め、マーチャンダイズ、ポップアップストア、ライトスティック事業を統括する一方、ファンに多様な楽しみを提供する大規模コラボレーション事業「ＴＨＥ ＣＩＴＹ」プロジェクトの企画・推進をした。

ＡＤＯＲには現在、ＮｅｗＪｅａｎｓが所属しており、今年６月には次世代ボーイグループのメンバーを募集する「２０２５ ＡＤＯＲ ＢＯＹＳ ＧＬＯＢＡＬ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」を開催、新規アーティストの制作準備を進めていくと伝えた。