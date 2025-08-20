１９日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、「独身有名人のお金の失敗ＳＰ」が放送された。

センターのゲスト席に歌手・辛島美登里（６４）が登場。ショート髪に、白ノースリーブ姿で、明石家さんまに「初めまして。バラエティーも初めてなので」とにこやかに挨拶した。

デビュー３６年、「サイレント・イヴ」の大ヒットから３５年。自宅ではアイスクリームを節約のためファミリーパックで買うも、食べ始めると止まらず一気に３つ食べてしまうことなど、陽気なトークを展開した。

ネットでも話題となり「久しぶり見たけど全然変わってない！６４歳だって、若すぎる」「辛島美登里さんがＴＶに出てる」「今もめっちゃ綺麗」「めっちゃ可愛い」「キャリア長いのにバラエティ初めてなんだ」「リアタイ世代」「テレビに出てて大声出た！まじか」「名前知ってるけど とても可愛らしい方なんですね」「初めて見た。可愛らしい６０代やね。サイレント・イヴのイメージとかなり逆でビックリ」「分からんかった」「誰か分からんかった。辛島美登里か」と反応する投稿が集まった。