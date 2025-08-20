本田3姉妹の長姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜（まりん）が、8月19日に自身のInstagramを更新。8月21日の、24歳の誕生日に発売される1st写真集『MARIN』を前に「発売まで後2日!!」の文字をかぶせて微笑む写真などを公開した。

真凛は《全部サイン書いてきましたぁぁあ 当たり9冊、大当たり1冊いれときました》と投稿。コメント欄には

《可愛すぎる天使》

《当たりと大当たり気になる!!》

《真凜ちゃん、いよいよだねぇ》

と、写真集発売を楽しみにしているファンからの声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「真凜さんには姉と兄もいますが、すぐ下の妹は子役時代から活躍している女優の本田望結（みゆ）さんで、末っ子がモデルでタレントの本田紗来（さら）さん。3人ともフィギュアスケート選手として活躍していたことから、本田3姉妹として有名になりました。真凜さんは2016年の世界ジュニア選手で優勝するなどしましたが、2024年1月に現役引退を発表し、プロフィギュアスケーターに転向しました。2025年9月5日公開予定のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（羽住英一郎監督）では女優デビューも果たします。

6月20日に更新したInstagramで《誕生日の8月21日に発売します》と、初めて写真集発売の告知をして以降、これまで未公開カットやオフショットをたびたびInstagramにアップしています。そのたびにファンからは《可愛過ぎる》などと称賛する声が相次いでいます」

また、末妹の紗来が7月27日に更新したInstagramで《まりんカメラ》とつづり、姉の真凛が撮影し、公開した1枚の写真が《まりんちゃんかと思いました》と姉の真凜に似ていることも話題になった。

白いTシャツにデニム姿で、ピンクのフレームのサングラスを胸元に差し、カメラから目線を外して微笑む沙来の姿に、ファンからは《なんとなくまりんちゃんに似てますね》《三姉妹のなかで、まりんちゃんとさらちゃんはめちゃくちゃ系統似てるよ！》といった声が出ていた。同日には同じ写真をXにも投稿し、《まりんに似てるらしい》と自らポストしている。

「幼少期からテレビなどに出演してきた紗来さんは、現在は高校3年生の18歳です。どんどん大人っぽく、きれいになって真凜さんにも似てきたという評判です。望結さん含め、3姉妹の共演などは非常に話題性がありますが、紗来さんの成長でより強力になっていきそうな雰囲気があります」（芸能記者）

真凜、望結、紗来の本田3姉妹の今後の活躍に目が離せない。