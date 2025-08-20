【不倫報道】北島康介　裏切られた元ガルネク・千紗に集まる同情、音楽活動復帰を望む声も

8月19日、五輪金メダリストの元競泳選手であり、東京都水泳協会の会長のほか、アスリートのマネジメントなども手掛ける北島康介の不倫疑惑を『週刊文春』が報道した。

2004年アテネ五輪と、それに続く2008年北京五輪において、100m平泳ぎと200m平泳ぎの2種目で2連覇を成し遂げた日本水泳界のレジェンドである北島。2013年9月には男女3人組の音楽ユニット「girl next door」（以下、ガルネク）のボーカリストだった千紗と結婚。2014年5月には第一子の女児が誕生している。

「約2年間の交際を経て結婚しています。結婚3カ月後の2013年12月にガルネクは解散ライブをおこない、千紗さんは芸能界を引退しました。当時彼女は“私は、自分が選んだ人を支える事に専念します”とコメントし、その通りに夫を支えていました」（芸能担当記者）

しかし、北島は“小芝風花似”銀座ホステスとの不倫疑惑が発覚した。X上では千紗を心配する声が数多く、なかには歌手復帰を求める書き込みも目立った。

《ガルネクが登場した時はすごい歌手やと思ってびっくりした。結婚した相手が北島康介でびっくり。そして結婚引退もびっくり。北島康介が不倫してたのもびっくりした。歌手復活せんかな？》

《ガルネク復活希望！！》

エイベックスの社運をかけたデビューとも言われた人気グループだっただけに、今なおファンの支持は根強い。

「千紗さんは現在、ドイツ発祥の“ボディアート”と呼ばれるトレーニングのインストラクターを10年も続けています。元々“踊れる歌手”として登場したため、身体能力が高く、今もボディアートのパフォーマンスイベントに出演するなど体のキレは健在のようです。現在39歳、アラフォーでの再出発もあるかもしれません」（前出・記者）

レースで勝利後、数々の名言を生んできた元アスリートは、妻に対しても「何も言えねえ」のか、全てを話すのか……。