»Ë¾å¶õÁ°¤Î¡ÈÇä¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡É¼Ö¼ïÌ¾!? ¥¹¥º¥¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤À¤Ã¤¿¸¶ÉÕ¡×¤È¤Ï¡©
¤Õ¤¶¤±¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤âÃæ¿È¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤À¤Ã¤¿!? ¥¹¥º¥¡Ö¥®¥ã¥°¡×
¡¡1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é¹ñÆâ¤Î¥Ð¥¤¥¯»Ô¾ì¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥Ö¡¼¥à¡£³Æ¼Ò¤È¤â¼ç¤Ë´ûÂ¸¤Î250cc¤Ê¤É¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥óÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅê±Æ¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¼¡¡¹¤È³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¤¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â!?¡Û¤³¤ì¤¬¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¸¶ÉÕ½é¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ë
¡¡¤½¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1986Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥®¥ã¥°¡×¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥°¤ÏÅö»þ¤Î¥¹¥º¥¤Î¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¡Ê750cc¡Ë¡ÖGSX-R¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¶ÉÕ¥µ¥¤¥º¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥®¥ã¥°¤ÎÀëÅÁ¥³¥Ô¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ·¤Ó¥´¥³¥í¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¤¤¤¥®¥ã¥°¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡È¥®¥ã¥°¡É¡£¥³¥¤¥Ä¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤À¡£¡Æ86¥¹¥º¥¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤Î1Âæ¡£¥ì¥×¥ê¥«¡¦¥ß¥Ë¡£¥®¥ã¥°¤¬³¹¤ò¥·¥ó¥»¤¹¤ë¡×
¡Ö³¹¤ò¥·¥ó¥»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¶ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¥®¥ã¥°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¥®¥ã¥°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯Åª¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥®¥ã¥°¤Î´ë²è¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅö»þ¤ÏÀäÌÇ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡×Åª¤ÊÀº¿ÀÀ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥®¥ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤È¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ÉÕ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¤ò½éÁõÈ÷¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¢¡¼¥Ë¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£·»µ®Ê¬¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¤¿¤Á¤È¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸«¤ì¤Ð¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¹¥º¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ÖÅª¤Ê¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡×¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÎ®ÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤âÈ´·²¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥®¥ã¥°¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¤¤Î¡Ö¾éÃÌ¡×¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ö¤â¡¢¤è¤ê¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬½Ð¸½
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÏÆ±¤¸¤¯1986Ç¯¤Ë¡ÖYSR50¡×¤ò¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÍâ1987Ç¯¤Ë¡ÖNSR50¡×¤òÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ï¥®¥ã¥°¤È°ã¤¤¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥®¥ã¥°¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¤É¤³¤«¡Ö¥Á¥ç¥íQ¡×Åª¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¸ØÄ¥¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ä¥Û¥ó¥À¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÜÊª¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÃé¼Â¤Ë½Ì¾®¤·¤¿½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤ä¤¬¤Æ¸åÈ¯¤Î2¼Ö¤Î¤Û¤¦¤ËÃíÌÜ¡£·ë²Ì¡¢¥®¥ã¥°¤Ï¸¶ÉÕ¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥°¤Ï¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ç¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡ÉÆ¦¥ì¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1980Ç¯ÂåÃæÈ×¤Î¥Ð¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¤¿¤Á¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¿ï½ê¤ËËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÈ÷¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥°¤Ï¡¢¡È¾éÃÌ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥º¥¤¬¡Öµ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¸¶ÉÕ¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯ËÜÍè¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ³«È¯¤·¤¿1Âæ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¶ÉÕ¤Î³×Ì¿Åª¥â¥Ç¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
